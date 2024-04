Lecture Zen Résumer l'article

En France, le groupe ByteDance expérimente actuellement une nouvelle version de TikTok appelée TikTok Lite. Elle introduit un système de « récompenses » pour obtenir des points en échange du temps passé dans l’application. Ces points peuvent ensuite devenir des bons d’achat.

« Les réseaux sociaux « Lite » sont-ils aussi addictifs et toxiques que les cigarettes « Light » ? » Pour Thierry Breton, le Commissaire européen en charge de la régulation du numérique, la nouvelle application TikTok Lite pose peut-être un problème. L’Europe laisse 24 heures à TikTok pour lui fournir des réponses, avant d’éventuellement décider d’aller plus loin. Marina Ferrari, la secrétaire d’État chargée du numérique, se pose aussi des questions. Elle dénonce « une dérive contestable de notre espace numérique à l’opposé des principes de la société numérique que nous voulons bâtir ».

Les tweets de Thierry Breton et Marina Ferrari sur TikTok Lite. // Source : Captures Numerama

TikTok Lite, qu’est-ce que c’est ? « Nous testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités ou produits pour proposer de nouvelles expériences », expliquent les équipes du réseau social à Numerama. « Actuellement, nous testons sur les marchés français et espagnol TikTok Lite, qui propose une nouvelle façon de découvrir des contenus TikTok et de soutenir les créateurs que l’on apprécie. TikTok Lite permet de collecter des points en réalisant certaines actions et en découvrant de nouveaux contenus ». Autrement dit : TikTok Lite est une version de TikTok qui paye les utilisateurs en échange de leur temps.

Comment fonctionnent les récompenses de TikTok Lite ?

TikTok Lite porte très mal son nom. Présentée dans d’autres pays comme une version moins gourmande en données du réseau social (pour les personnes avec un petit forfait), elle prend en France une nouvelle dimension avec sa fonction « Récompenses », qui remplace le bouton de création de l’application originelle (TikTok Lite est fait pour consommer, pas pour créer).

Dans « Récompenses », on trouve plusieurs mini-jeux. Chaque jour passé sur l’application rapporte des points, suivre trois créateurs de contenus permet d’aller encore plus vite, tandis qu’un parrainage est le meilleur moyen de progresser, puisqu’il peut rapporter plusieurs milliers de « miles » d’un seul coup. 100 points peuvent ensuite être convertis en 1 centime d’euro, que l’on peut ensuite convertir en bons d’achat.

L’interface des récompenses de TikTok Lite. // Source : Captures Numerama

Ce système a évidemment un but : renforcer l’addiction des utilisateurs. TikTok capte déjà une grande partie du temps de cerveau disponible des jeunes Français, alors pourquoi ne pas rendre l’application encore plus prenante avec ces mini-défis rémunérés ? Les sommes ne sont pas ahurissantes, mais, au bout d’un certain temps, la cagnotte peut devenir intéressante. Surtout si on se prête au jeu des défis à durée limitée, en s’abonnant à des personnes juste pour l’argent (ce qui amplifie au passage le nombre d’abonnés de certains comptes, ce qui renforce l’écosystème de l’application).

Officiellement, la partie « Récompenses » de TikTok Lite est interdite aux mineurs, protégés par le Digital Services Act européen (TikTok a plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe, ce qui l’oblige à respecter cette règle depuis août 2023). TikTok demande la date de naissance et, à l’aide d’un partenaire (Yoti, un groupe britannique), vérifie l’âge des utilisateurs avec un selfie (on peut aussi envoyer sa carte d’identité ou utiliser une carte bancaire). TikTok promet qu’elle ne collecte aucunement ces données, contrairement à Temu, épinglé il y a quelques jours pour des pratiques similaires. Tous les utilisateurs n’ont aussi pas accès aux récompenses, dont le déploiement semble être progressif. Sur notre iPhone de test, les récompenses sont arrivés au bout d’une semaine d’utilisation de TikTok Lite.

TikTok assume parfaitement son cynisme

Avec cette protection anti-mineurs, qui se contourne en réalité facilement (un selfie de quelqu’un d’autre, par exemple), TikTok se protège légalement. L’entreprise part très certainement du fait que l’utilisateur consent aux règles de son système de rémunération, ce qui ne la rend pas coupable d’un délit. D’une certaine manière, TikTok assume parfaitement son cynisme. L’argent est un appât, les utilisateurs sont ceux qui se prêtent à ce jeu. Le but de TikTok Lite est évidemment de tester l’impact de l’argent sur l’utilisation de TikTok, avant d’éventuellement étendre le service à l’international.

Une semaine après sa sortie, TikTok Lite est la septième application la plus téléchargée sur l’App Store, sans aucune promotion dans le vrai TikTok. Sur Android, l’application arrive à la seconde place du Play Store.

TikTok Lite permet ensuite de convertir ses points en chèque Amazon. // Source : Captures Numerama

Y a-t-il déjà eu des applications comme TikTok Lite ? Oui, mais pas exactement sous cette forme. Twitter, par exemple, rémunère une partie de ses utilisateurs en fonction de l’audience de leurs tweets, ce qui incite certains gros comptes à créer des polémiques pour l’argent. Des applications de paris sportifs, comme Betclic, proposent aussi de « l’argent gratuit » en échange de paris payants. Certains jeux vidéo misent aussi sur un système de jetons pour faire revenir leurs utilisateurs, avec des notifications insistantes (TikTok Lite le fait aussi). Enfin, les apps chinoises d’e-commerce, comme Temu ou Shein, sont coutumières de ces pratiques.

Dans les prochains jours, l’Union européenne pourrait tenter de bloquer TikTok Lite, si les réponses du réseau social ne lui conviennent pas. Ce que risque TikTok est de heurter un peu plus sa notoriété, alors que son lien avec la Chine le menace déjà d’interdiction.

