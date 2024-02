[Deal du jour] Le récent Galaxy S23 FE est sorti en décembre 2023. Ce modèle milieu de gamme n’a rien à envier aux smartphones premium, pour un prix plus contenu. En promotion pour la fin des soldes, il s’accompagne d’une paire d’écouteurs Samsung offerts.

C’est quoi, l’offre sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S23 FE 128 Go est normalement vendu 699 €. Durant les soldes, il est proposé au prix de 599 € sur le site officiel de Samsung. Il bénéficie en plus de 50 € de réduction supplémentaire, grâce au code SAMSUNG10 à rentrer dans le panier, et passe ainsi à 549 €.

Enfin, une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE, d’une valeur de 99 €, est offerte pour l’achat du Galaxy S23 FE.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S23 FE a un air de famille non caché avec ses grand-frères, les S23 et S23+. Il procure une bonne prise en main malgré sa taille, mais n’est pas aussi ergonomique que les autres modèles de la gamme S23. Ses dimensions lui permettent d’accueillir un écran Amoled Full HD+ de 6,4 pouces à la définition de 1080 × 2340 pixels. L’écran est lumineux et confortable, mais vous devrez surement faire un tour dans les réglages pour modifier la colorimétrie, un peu trop vive et saturée.

Le taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz offre une très bonne fluidité. Android 14 et l’interface Samsung One UI 6 tournent sans ralentissements. La puce Exynos 2200 embarquée, déjà présente sur les Galaxy S22, est loin des performances des autres S23. Elle fait cependant un bon travail avec le multitâche et les jeux, si vous ne poussez pas les graphismes à fond sur les plus gourmands. Côté photo, le S23 FE permet des photos de qualité, de jour comme de nuit. Le smartphone peut aussi filmer en 8K à 24 i/s. Enfin, comptez une journée d’autonomie avec une seule charge. Le smartphone regagne 100 % de batterie en 1 h environ.

Le Samsung Galaxy S23 FE. // Source : Nino Barbey / Numerama

C’est quoi, les Galaxy Buds FE ?

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs basiques, légers et de petite taille. Leur confort est appréciable et ils se font discrets dans les oreilles, même pendant une longue session d’écoute. Sans être les meilleurs écouteurs sur le marché, leur audio est de qualité, surtout pour cette gamme de prix. Ils possèdent une signature sonore accentuée sur les basses, au détriment des médiums et des aiguës. L’ensemble reste toutefois équilibré, du moins sur les pistes peu complexes. Les Buds FE sont dotés d’une bonne réduction de bruit active, et d’un mode transparent qui a le mérite d’exister.

Niveau autonomie, ils vous tiendront 6 heures avec la réduction de bruit active, et 30 h supplémentaires avec le boitier.

Les Galaxy Buds FE // Source : Samsung

