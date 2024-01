Free a annoncé une conférence de presse, programmée pour le mardi 30 janvier à 10h du matin. On y découvrira la nouvelle box haut de gamme de l’opérateur.

Après la Freebox Delta en 2018 et la Freebox Pop en 2020, Free s’apprête à dévoiler une toute nouvelle box pour 2024. La version 9, qui aura sans doute un autre nom au moment de l’officialisation, devrait remplacer la Delta et occuper le segment du haut de gamme.

La Freebox V9 sera présentée le mardi 30 janvier lors d’une conférence à laquelle Numerama assistera. Il s’agit d’un événement important sur le marché des télécoms, puisque Free est un opérateur à la stratégie agressive et avant-gardiste. On se demande toujours ce que préparent Xavier Niel et ses équipes, sachant qu’une nouvelle box implique généralement de nouvelle(s) offre(s) associée(s).

Comment suivre la présentation de la Freebox v9 ?

Quand ? À partir de 10h (heure de Paris), le mardi 30 janvier 2024 ;

À partir de 10h (heure de Paris), le mardi 30 janvier 2024 ; Où ? Ici, sur la chaîne YouTube de Free ou encore sur le compte X de Free.

Ici, sur la chaîne YouTube de Free ou encore sur le compte X de Free. Quoi ? Une conférence centrée sur la Freebox V9.

Que nous prépare Free avec sa nouvelle box haut de gamme ?

« C’est du jamais vu, et ça se passe chez Free 🚀 », assure Free. Un second message est visible sur X, dans lequel l’entreprise attire l’attention avec une phrase reprenant les codes linguistiques de la jeunesse sur Internet : « Prêts pour un nouveau banger ? »

En d’autres termes, Free vise l’excellence avec sa nouvelle Freebox, qui pourrait notamment introduire le Wi-Fi 7 — ce qui constituerait une première en France et correspondrait bien à l’expression « du jamais vu ».

En 2018, Free avait marqué les esprits avec sa Freebox Delta, qui s’appuyait sur un Freebox Player technologiquement avancé. Définition 4K avec HDR, son premium grâce à un partenariat avec Devialet, TV fourni par Canal, Netflix intégré, assistant vocal Amazon Alexa… Même si la réalité était bien moins glorieuse.

le teasing de la Freebox V9

On s’attend à ce que la Freebox V9 coche énormément de cases, y compris dans les fonctionnalités liées au divertissement. Elle pourrait proposer du Dolby Atmos et du Dolby Vision, des technologies qui sont de plus en plus intégrées aujourd’hui.

Free pourrait aussi faire un pas vers le jeu vidéo ambitieux, avec pourquoi pas l’intégration d’un service de streaming (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now). Et quid du mot-clé « IA », très à la mode, et alors que Xavier Niel a annoncé un concurrent pour ChatGPT ?

La Freebox V9 pourrait aussi opter pour une approche plus simpliste pour se concentrer sur l’essentiel (une bonne connexion Internet), sans superflu. Ce n’est pas ce que présagent les premières images du produit, qui sera a priori très premium.

