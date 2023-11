Annoncé le 17 novembre à Paris par Xavier Niel (Iliad), Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Eric Schmidt (ex-CEO de Google), le laboratoire de recherche Kyutai veut devenir le leader européen de l’intelligence artificielle open source. Les fondations sont là, il lui faut maintenant recruter des talents.

Quel est le point commun entre ChatGPT, Google Bard, Meta AI ou d’autres services comme Midjourney ? Ils sont tous américains. Dans la guerre de l’intelligence artificielle générative, que certains pensent capable de changer le monde comme Internet avant elle, l’Europe semble mal engagée. Les talents sont là, mais ils partent généralement à l’étranger pour bâtir les modèles de langage de demain.

Le 17 novembre, après avoir déjà annoncé qu’il allait investir dans l’IA il y a quelques mois, Xavier Niel a dévoilé sa solution. Le créateur d’Iliad et de Free, épaulé par d’autres hommes d’affaires, va créer Kyutai, un laboratoire de recherche français dédié à l’intelligence artificielle (un jeu de mots pour « Cute AI », on imagine). Son investissement est non profitable et vise à bâtir un modèle open source susceptible de rivaliser avec les Américains, avec pour principal objectif de retenir les talents.

Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt sont dans un bateau

C’est à Station F, l’incubateur de startups de Xavier Niel, que Kyutai a été officiellement dévoilé. Pendant deux heures, plusieurs représentants se sont succédé sur scène. Il y a d’abord eu Damien Lucas, le CEO de Scaleway, l’hébergeur Internet d’Iliad, puis Jensen Huang, le CEO de Nvidia, en duplex. Sont ensuite venus Xavier Niel, Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Eric Schmidt (l’ancien patron de Google) pour présenter leur vision, alors que la révolution de l’IA est en cours.



Chacun a investi 100 millions d’euros, pour que la fondation Kyutai dispose d’un capital de 300 millions à son lancement.

Sur X, Numerama a livetweeté la conférence. // Source : X

Avec leurs investissements, les trois hommes d’affaires veulent montrer l’exemple. Ils espèrent que d’autres investiront non lucrativement, afin de gonfler les capacités de Kyutai. Ils ont ensuite présenté les six premiers talents de leur fondation, qui sont tous passés par des grands noms de la tech, comme Meta, Google et Apple. On notera qu’aucun speaker féminin n’a été invité le 17 novembre.

L’équipe fondatrice de Kyutai. // Source : Numerama

Quelle est la suite pour Kyutai ? Recruter. Basée à Paris, la fondation va travailler sur de nouveaux modèles, dans l’espoir de devenir une référence de l’intelligence artificielle en Europe. Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, et Emmanuel Macron, sont venus remercier Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt pour leurs investissements. « La France a le goût de la révolution » a même affirmé le président de la République.

Avec son OpenAI français et open source, Xavier Niel espère empêcher l’Europe d’être à la traîne. Kyutai devrait rapidement refaire parler de lui, même s’il n’y a encore aucune technologie à présenter pour l’instant.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !