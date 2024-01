[Deal du jour] Le Galaxy S23 FE est un smartphone de Samsung sorti en décembre 2023. Ce modèle est la promesse d’une expérience haut de gamme, pour un prix plus contenu que les autres smartphones de la gamme S23. Il est en promotion pour les soldes.

C’est quoi, ce nouveau smartphone de Samsung en promotion ?

Le Samsung Galaxy S23 FE 128 Go est normalement vendu 699 €. Durant les soldes, il est au prix de 599 € sur Amazon. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour le situer parmi d’autres modèles.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le design du Samsung Galaxy S23 FE est similaire à ses grands frères, les S23 et S23+. Ses dimensions de 158 × 76,5 × 8,2 mm et son poids de 209 g en font un modèle plus massif et plus lourd que les précédents, mais qui procure toutefois une bonne prise en main. Encore faut-il ne pas être allergique aux grands smartphones. Sa taille lui permet d’accueillir un écran Amoled Full HD+ de 6,4 pouces à la définition de 1080 × 2340 pixels.

La luminosité et le contraste sont excellents, mais les couleurs un peu trop vives et saturées. Un tour dans les réglages devrait vous permettre de rapidement calibrer l’écran selon vos préférences. Le taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz offre une très bonne fluidité.

Est-ce que ce smartphone de Samsung vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 600 €, cela représente tout de même une somme, mais c’est aussi un bon prix pour un smartphone performant qui vous accompagnera un bon bout de temps. Le S23 FE embarque la puce Exynos 2200, déjà présente sur les Galaxy S22. Même s’il fait un super travail avec le multitâche, elle est loin des performances des S23 dotés d’une Snapdragon 8 Gen 3. Vous pourrez lancer des jeux sans problème, sans toutefois pousser les graphismes à fond. Android 14 et l’interface Samsung One UI 6 offrent une belle expérience utilisateur, sans ralentissements.

Côté photo, le S23 FE est doté d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3. Les photos ont un bon piqué et sont de qualité, de jour comme de nuit. Le smartphone peut aussi filmer en 8K à 24 i/s. Enfin, vous pourrez compter sur une journée d’autonomie avec une seule charge. Comptez 1 h pour retrouver 100 % de batterie.

