Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dell XPS 13, le best-seller des laptop de Dell, profite déjà d’une belle réduction. Cette première édition a est d’ores et vec un SoC Qualcomm Snapdragon déjà proposée un prix réduit pour préparer la rentrée.

C’est quoi, cette promotion sur le Dell XPS 13 ?

Le Dell XPS 13 (9340) est un modèle 2024 qui bénéficie d’un design revisité et de performances amélioré grâce à un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon Elite. Son prix de lancement de 1 449 € se voit réduit de 100 €, à quelques mois de sa sortie. L’offre est disponible jusqu’au 22 août.

C’est quoi, cet ordinateur portable Dell ?

Un MacBook, c’est beau, mais lorsqu’on est un fervent utilisateur de Windows, on peut vite se retrouver à chercher nos raccourcis. Heureusement, il existe de plus en plus choix sous Windows, reprenant des design aussi minimaliste avec des performances solides au rendez-vous. La gamme des Dell XPS en fait partie.

Malgré sa finesse (seulement 15,3 mm d’épaisseur) et son poids plume (1,17 kg), le XPS 13 version 2024 (9340) est un concentré de performances dans un format compact. Sous son châssis en aluminium qui n’est pas sans rappeler la gamme d’Apple, il embarque une puce ARM Snapdragon X Elite avec 12 cœurs couplée à une puce graphique Qualcomm Adreno, et 16 Go de RAM LPDDR5X. Cette configuration lui permet d’assurer une efficacité et une fluidité sur du multitâches, idéal pour le télétravail et les études.

Le design fin du Dell XPS 13 // Source : Dell

Pour l’écran, on retrouve une dalle de 13,4 pouces en définition FHD+ (1 920 x 1 200 pixels) avec un taux de rafraîchissement fluide, allant jusqu’à 120 Hz. Côté connectivité, le XPS s’inspire un peu trop d’Apple avec seulement deux ports USB-C. Enfin, sa batterie de 55 Wh assure une autonomie confortable de 8 à 9 heures, et le support de la recharge rapide via USB-C est un vrai plus.

Pour aller plus loin Meilleur ordinateur portable : quel PC choisir en 2024 ?

À ce prix, le XPS 13 est-il une bonne affaire ?

Avec 100 € de réduction, le Dell XPS 13 devient une offre particulièrement intéressante à l’approche de la rentrée. Il peut être une bonne option pour ceux qui recherchent un ultrabook pour les cours ou le travail. D’ailleurs, Dell propose une remise supplémentaire de 20 % pour les étudiants, pouvant faire passer le XPS 13 au prix de 1 079 €.

Attention à bien vérifier que vos applications les plus utilisées sont compatibles avec Windows ARM. Si c’est le cas, c’est un excellent PC Portable qui profitera nottament d’une autonomie inégalée sous Windows 11.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.