[Deal du jour] Samsung possède une grande gamme de téléviseurs pour tous les budgets. Ce modèle LED 4K UHD de 65 pouces est trouvable à un excellent prix pendant les soldes.

C’est quoi, ce grand téléviseur de Samsung ?

Le téléviseur UE65AU7095 de Samsung est normalement vendu 899 €. Il est proposé pour les soldes au prix de 599,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce téléviseur 65″ de Samsung ?

Le téléviseur UE65AU7095 est un modèle de la gamme Crystal UHD de Samsung. Ce nom, plus du marketing qu’une nouvelle technologie, cache des téléviseurs polyvalents et de qualité, pour un prix contenu. Les bordures fines offrent une bonne immersion et laissent respirer la dalle de 65 pouces. De la place et un grand recul sont bien sûr nécessaires pour accueillir ce TV et pour profiter de la dalle.

Cette dernière offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Sans atteindre l’OLED ou le QLED, le téléviseur de Samsung délivre de bonnes performances. De jour ou dans une pièce éclairée, l’image ne sera pas spécialement mise en valeur. Le soir, la dalle délivre des noirs profonds, de très bons contrastes, et une bonne luminosité. Le mode HDR10+ fait un travail correct pour proposer une image détaillée, sans atteindre le niveau des écrans haut de gamme de la même marque.

Tizen est un OS propre et ergnomique // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup, pour les soldes ?

C’est une excellente affaire si vous recherchez un très grand écran abordable. Les joueuses et les joueurs ne se tourneront pas forcément sur ce modèle, dénué de port HDMI 2.1, et au taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Vos consoles PlayStation 5 et Xbox Series tourneront toutefois sans problème et vous profiterez d’une excellente immersion grâce à la diagonale de 165 cm.

Niveau audio, le son délivré est bon, mais une barre de son est indispensable pour que l’audio égale l’image en matière d’immersion. L’OS maison Tizen habille les menus du téléviseur de Samsung, avec des menus clairs et lisibles et des applications de SVOD facilement accessibles.

