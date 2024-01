Annoncé à Las Vegas, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid est un ordinateur sous Windows 11 avec une puce Intel… et un ordinateur sous Android 13 avec une puce Qualcomm. Comment et pourquoi ? En réalité, il s’agit d’un tour de magie ingénieux de Lenovo.

À première vue, le ThinBook Plus Gen 5 Hybrid a tout d’un ordinateur portable on ne peut plus classique. Il ressemble à un PC, tourne sous Windows 11 et dispose d’un trackpad et d’un clavier. Pourtant, quand on tire sur son écran, une brève animation fait disparaître Windows et le remplace par… Android. Notre première supposition était qu’il s’agit d’un PC sous Windows capable d’émuler Android, afin de faire tourner les applications de l’écosystème Google.

Pourtant, en fouillant dans ses réglages, nous avons découvert qu’il utilisait une puce Intel Core Ultra 7 sous Windows… mais une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 quand il utilise Android. Comment est-ce possible ? En réalité, le ThinBook Plus Gen 5 Hybrid n’est pas un vrai ordinateur. L’écran embarque une tablette Android, le clavier embarque la carte-mère d’un PC. Le tout a été annoncé au CES 2024 de Las Vegas le 8 janvier.

Android/Windows : l’ingénieuse conception de Lenovo

D’une certaine manière, Lenovo ment lorsqu’il affirme avoir conçu un ordinateur qui tourne sous les deux systèmes d’exploitation. Il y a deux appareils différents dans le ThinBook Plus Gen 5 Hybrid :

Une tablette OLED de 14 pouces avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, plusieurs appareils photo, un stylet, des haut-parleurs et sa propre batterie.

Une unité centrale cachée sous le clavier et le trackpad, avec une puce Intel Core Ultra 7. Quand la tablette est accrochée au clavier, elle se transforme en écran externe et met Android en veille. Il y a une deuxième batterie sous le clavier pour que Windows ne se coupe pas quand on enlève l’écran.

À première vue, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid est un PC normal. // Source : Numerama

L’ingéniosité de Lenovo n’est pas d’avoir conçu un appareil 2-en-1, mais une tablette capable de devenir l’écran d’un PC caché dans un clavier. Si on le souhaite, une touche permet d’ailleurs de profiter d’Android en configuration PC, en suspendant provisoirement Windows.

Quel est l’intérêt d’un tel produit ? Dans l’hypothèse où tout fonctionne bien, le ThinBook Plus Gen 5 Hybrid permet de profiter du meilleur des deux systèmes d’exploitation les plus utilisés de la planète sans avoir à transporter deux appareils différents (recharger un recharge l’autre). À l’heure où Windows 11 sait émuler les applis Android, on peut toutefois demander si une conception si complexe était nécessaire.

Quand on le décroche de son clavier, il devient une tablette Android.

Quel prix et quelle date de sortie ? Lenovo ne l’indique pas dans son communiqué. L’utilisation de deux puces pour deux configurations distinctes laisse penser que l’appareil ne sera pas abordable.

Les autres concepts de Lenovo

À Las Vegas toujours, en plus du renouvellement de certains de ses PC, Lenovo est venu présenter deux concepts amusants :

Des accessoires magnétiques pour ajouter un second écran, un miroir ou un visage qui représente une intelligence artificielle à son ordinateur.

Des capots pour ordinateurs portables en encre numérique, pour ne plus avoir à coller des autocollants sur son ordinateur pour le reconnaître.

Cet ordinateur conceptuel peut changer ce qui apparaît à son dos. // Source : Numerama

Ces technologies ne seront pas commercialisées immédiatement mais pourraient être ajoutées à de futurs produits.

