Windows 11 pourra faire tourner les apps de votre smartphone en février

Microsoft annonce que la prochaine mise à jour de Windows 11 introduira officiellement les applications Android sur le Microsoft Store. D’autres nouveautés sont au programme.

Dans un billet de blog revenant sur l’impact de Windows dans la société (où on apprend notamment que les applications comme Slack, Teams et Zoom sont six fois plus utilisées depuis le début de la pandémie), Microsoft dévoile de premiers détails sur la première mise à jour majeure de Windows 11, qui sera disponible en février. Sa principale nouveauté est l’introduction officielle des applications Android dans l’écosystème Windows.

Android, mais seulement depuis l’Amazon Appstore

Dès le mois prochain, tous les utilisateurs de Windows 11 auront accès à un volet « Android » dans le Microsoft Store. Cette nouveauté, peut-être une des plus importantes du nouveau système d’exploitation de Microsoft, permettra aux utilisateurs d’un PC d’installer des applications normalement destinées aux smartphones et aux tablettes. Il y a cependant deux limites importantes, Microsoft ne proposera que les applications de l’Amazon Appstore (les deux entreprises se sont alliées) et, pour l’instant, parle d’une «Public Preview». Il est donc possible que des bugs soient présents au lancement.

Les apps Android seront bientôt intégrées au magasin Microsoft // Source : Capture d’écran Microsoft

Parmi les applications présentes sur l’Amazon Appstore, citons notamment Kindle, Facebook, Instagram, Disney+, Plex ou TiKTok. Quelques jeux sont aussi présents mais la liste est limitée par rapport au Play Store de Google. D’ailleurs, aucune application Google n’est proposée sur le magasin d’Amazon.

Pour les plus impatients, plusieurs bidouilles permettent d’installer dès maintenant des applications Android sur Windows 11. Des utilitaires permettent même de faire tourner le Google Play Store pour profiter de son incroyable catalogue.

Quelques améliorations esthétiques

Parmi les autres changements mis en avant par Microsoft, il y a des nouveautés pour la barre de tâches Windows 11. Les utilisateurs d’un moniteur secondaire devraient pouvoir consulter l’heure sur tous leurs écrans, ce qui était étrangement impossible avec les premières versions de l’OS. Un bouton pour rapidement couper le son est aussi en programme, comme un widget pour la météo. Enfin, les applications Bloc-Notes et Lecteur Windows Media auront droit à de nouvelles interfaces, avec notamment un mode sombre.

Microsoft n’a pas encore donné de date officielle pour le déploiement de cette mise à jour.