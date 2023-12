[Deal du Jour] L’iPhone 14 Pro vient avec une belle réduction sur La Fnac. Malgré la sortie des nouveaux modèles d’iPhone 15, le 14 Pro est un smartphone toujours intéressant, surtout lorsqu’il est moins cher.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro reste un excellent smartphone, malgré la sortie de l’iPhone 15 Pro. Retrouvez-le dans notre guide dédié aux iPhone.

Le modèle 256 Go, est normalement vendu 1 299 €. Il est en ce moment proposé au prix de 1 099 € sur La Fnac.

C’est quoi, l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro possède un excellent design et des finitions impeccables. Ses dimensions de 147.46 × 71.45 × 7.85 mm, et son poids de 206 g, en font un modèle un peu grand, notamment pour les plus petites mains. Malgré une bonne préhension, il peut être en effet difficile à manipuler d’une main. Les boutons sont toutefois judicieusement placés, et sa grande taille permet surtout la présence d’un écran Oled de 6,1 pouces, et d’une définition de 2 556 × 1 179 pixels.

L’immersion est donc au rendez-vous, avec une excellente luminosité et un bon niveau de détails, idéal pour regarder du contenu en streaming ou jouer à des jeux vidéo. Le taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et le SoC A16 Bionic, couplé à 6 Go de RAM, offrent de belles performances au smartphone d’Apple, qui peut faire tourner les jeux sans ralentissements. La nouvelle interface d’iOS 17 est fluide, et propose de nombreuses fonctionnalités. Enfin, toujours au niveau de l’écran, l’iPhone 14 Pro est le premier modèle à profiter de l’encoche dynamique Dynamic Island.

La Dynamic Island, présente pour la première fois sur les iPhone 14 Pro // Source : Numerama

L’iPhone 14 Pro est-il intéressant à ce prix ?

Si vous avez le budget pour, c’est une excellente affaire. Niveau photo, le capteur principal de 48 mégapixels s’accompagne d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x2 de 12 Mpx. L’iPhone 14 Pro est bien sûr un très bon photophone, y compris pour la prise de vidéos. Les clichés sont détaillés de jour comme de nuit, avec un excellent piqué. La mise au point à parfois un peu de mal à faire son travail, mais dans l’ensemble, le smartphone d’Apple répond à tous les besoins pour la photo. Il peut filmer en 4K HDR jusqu’à 60 i/s et propose un mode de stabilisation efficace.

Côté autonomie, il tient facilement 24 h dans le cas d’une utilisation normale, et se recharge en 2 heures. Notez que la fonction Always-On Display est appréciable, mais très gourmande en énergie.

