[Deal du jour] Le compresseur portatif Xiaomi 1S peut regonfler les roues de vélo ou scooter, ou vérifier la pression des pneus de voiture. Le gonflage est rapide et la pompe est facile à glisser dans un sac pour l’emmener partout. Elle est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le compresseur portatif Xiaomi 1S ?

La pompe de Xiaomi est normalement vendue 59,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 39,99 € sur le site officiel de Xiaomi et au prix de 39,90 € chez Boulanger.

C’est quoi, cette pompe à air électrique portable ?

Le compresseur portatif Xiaomi 1S est une pompe à air électrique compacte, malgré un poids de 480 g. Avec ses dimensions de 124 × 71 × 45.3 mm, elle se glisse facilement dans un sac à dos, ou le coffre d’un scooter. Une pochette de transport en tissu est même fournie pour la ranger proprement. Au rang des accessoires, vous trouverez aussi sur trois adaptateurs, utiles pour gonfler tout type de roues, et des ballons.

La pompe de Xiaomi est un appareil simple à utiliser. Il suffit de fixer le bon embout et d’appuyer sur le bouton dédié au gonflage. Une fois que la pression prédéfinie par la pompe est atteinte, le gonflage s’arrête. Cinq modes de gonflage sont présents, et chacun à ses valeurs de pression d’air prédéfinies, en fonction du type d’objets à gonfler. La batterie permet de gonfler plusieurs pneus de vélo, moto ou même de voiture. Pour ce dernier, le gonflage sert juste à dépanner, le temps de se rendre jusqu’à la station-service la plus proche, où vous effectuerez un vrai gonflage.

Le compresseur portatif Xiaomi 1S // Source : Xiaomi

Est-ce que ce compresseur de Xiaomi est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si les deux roues sont votre moyen de locomotion principale. Le compresseur portatif de Xiaomi fait un excellent travail de gonflage pour les vélos, trottinettes et scooters, et pour vérifier la pression de votre roue de voiture. Regonfler un pneu de vélo prend environ deux minutes, et vous pourrez en théorie gonfler jusqu’à huit pneus de vélo en une seule charge.

Sa batterie de 14,8 Wh se recharge en 3 heures, via un port de Type-C. Petit plus : elle est dotée d’un éclairage LED en cas d’utilisation de nuit ou dans un garage.

