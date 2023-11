Quelques heures après avoir appris qu’OpenAI ne le réintègrerait pas, Sam Altman a accepté la proposition de Microsoft et de Satya Nadella, pour continuer ses travaux directement au sein du géant du logiciel. Un scénario que personne n’avait imaginé.

Surprise, Sam Altman rejoint Microsoft ! Viré d’OpenAI le vendredi, sur le point de revenir le samedi puis de nouveau écarté le dimanche, le père de ChatGPT va prendre la tête d’une équipe de recherche en intelligence artificielle chez Microsoft. Les démissionnaires qui l’ont suivi, dont Greg Brockman, feront aussi partie de cette aventure. Satya Nadella l’a annoncé directement sur X, après avoir passé son week-end à tenter de sauver Sam Altman chez OpenAI, alors que Microsoft détient 49 % de l’entreprise.

Satya Nadella annonce l’arrivée de Sam Altman chez Microsoft. // Source : X

Microsoft limite les dégâts

« Nous restons engagés dans notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route, dans notre capacité à continuer à innover » a d’abord expliqué Satya Nadella, sans doute inquiet de l’impact que pourrait avoir l’effondrement d’OpenAI sur la valorisation de son entreprise, après avoir beaucoup misé sur les intelligences artificielles du groupe. « Nous sommes impatients de faire la connaissance d’Emmett Shear » ajoute le patron de Microsoft, en référence au nouveau patron d’OpenAI, nommé à la surprise générale dimanche 19 novembre.

Si la première partie de son tweet n’a rien d’incroyable, la seconde est beaucoup plus surprenante : « Nous sommes également très heureux d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que d’autres collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l’IA avancée. Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite. ». Pour une surprise, c’en est une. En quelques heures, Sam Altman est passé de patron d’OpenAI déchu sur le point de revenir à employé de Microsoft, avec des ressources sans doute plus grandes qu’avant.

Sam Altman va diriger une entité indépendante chez Microsoft

Avec ces recrutements inattendus, Satya Nadella réalise un grand coup, à la hauteur de sa gestion de Microsoft. Il limite d’abord les dégâts, en s’assurant de ne pas laisser la bourse ouvrir en pleine incertitude, puis se place dans une position de médiateur et de sage, en offrant un tremplin aux anciens d’OpenAI inquiets par la nouvelle direction de l’entreprise. Difficile de faire mieux, surtout après un tel chaos.

Dans un second tweet, envoyé en réponse à un message publié par Sam Altman, Satya Nadella a expliqué que sa nouvelle recrue bénéficierait d’une forme d’indépendance, en dirigeant une entité distincte de Microsoft. Sam Altman va donc pouvoir fonder son propre concurrent d’OpenAI, détenu à 100 % par Microsoft, et non plus 49 %.

Sam Altman confirme avoir accepté l’offre de Microsoft. // Source : X

À l’avenir et avec Sam Altman parmi ses dirigeants, Microsoft pourrait réussir à prendre son indépendance d’OpenAI, surtout si la nouvelle direction ne lui convient pas. En seulement quelques heures, Satya Nadella a peut-être sauvé ses arrières et préparé son futur, en laissant OpenAI seul dans sa galère.

