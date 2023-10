La Touch Bar n’est plus. Apparue en 2016 sur les MacBook Pro équipés d’un écran de 13,3 pouces, elle disparaît en même temps que cette diagonale d’écran. On ne sera qu’une poignée à la regretter.

En 2021, quand Apple a remis au goût du jour le design de son MacBook Pro avec un écran de 14 ou 16 pouces, nous écrivions : « Les nouveaux MacBook Pro ont tué la Touch Bar ». Pour autant, le petit écran bardé de touches tactiles n’avait pas totalement disparu, puisque la firme de Cupertino conservait encore un MacBook Pro 13 pouces équipé de cette fonctionnalité. En octobre 2023, le moment d’enterrer la Touch Bar est venu.

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle puce M3, capable d’offrir des performances vertigineuses (notamment en gaming), la multinationale met à jour sa gamme de MacBook Pro. Et il n’y a plus que des modèles équipés d’un écran 14 ou 16 pouces. La disparition des déclinaisons 13 pouces entraîne celle de la Touch Bar. Apparue pour la première fois en 2016, cette fonctionnalité n’a jamais vraiment convaincu à l’usage. Sinon, elle aurait été conservée sur les derniers MacBook Pro.

La Touch Bar disparaît avec les MacBook Pro 13 pouces // Source : Apple

Qui regrettera la Touch Bar des MacBook Pro ?

En 2016, les observateurs du monde de la tech nourrissaient beaucoup d’espoirs avec la Touch Bar. Il y avait des raisons d’y croire, derrière l’attrait de la nouveauté et le jamais vu. On nous promettait une barre de raccourcis capables de s’adapter à l’application ou au logiciel en cours d’utilisation. On nous promettait un gain de temps pour certaines actions et des boutons esthétiquement bien plus jolis qu’une simple touche du clavier. Néanmoins, la Touch Bar n’a pas séduit pour plusieurs raisons.

La TouchBar sur les onglets // Source : Gwénaëlle Hamon pour Numerama

La première est liée au public visé. Elle imposait aux professionnels une nouvelle manière d’interagir avec la machine, eux qui n’avaient pas attendu Apple pour optimiser leur utilisation (avec leurs propres raccourcis). La firme de Cupertino a sans doute oublié qu’imposer de nouvelles habitudes peut s’avérer contre-productif. Le but d’une telle nouveauté est de simplifier. Or, la Touch Bar avait plutôt tendance à complexifier sans réel gain à l’arrivée.

Il y avait aussi une problématique de placement : située entre le clavier et l’écran, la Touch Bar n’offrait pas un accès évident. Sur un ordinateur portable, les doigts sont plutôt concentrés sur la partie inférieure, autour du trackpad. Placée à l’extrémité, la Touch Bar s’en remettait à des gestes moins naturels, avec là encore la nécessité de tout réapprendre. La technologie est pensée pour nous faciliter la vie, donc, par extension, elle nous rend un peu paresseux. Hélas, la Touch Bar demandait trop d’efforts pour être vraiment exploitée, même si elle permettait quand même d’avoir accès rapidement aux emojis (on l’a même surnommée l’Emoji Bar) et de faire tourner le jeu Doom.

@numerama De nouveaux MacBook Pro, un nouvel iMac, trois nouvelles puces (M3, M3 Pro et M3 Max), un nouveau coloris « noir sidéral »… Apple a organisé une keynote dans la nuit du 30 au 31 octobre. Un événement entièrement consacré aux ordinateurs Mac. #apple #appleevent #macbook #macbookpro #imac #tech #gaming #numerama ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Enfin, il aurait fallu que les partenaires d’Apple jouent entièrement le jeu. Si la Touch Bar a été présentée avec une poignée de logiciels compatibles, elle n’a pas suffisamment évolué ensuite pour devenir un incontournable des MacBook. La fonctionnalité est vite tombée dans une spirale négative : personne n’y a vraiment cru, personne ne l’a alimentée et, in fine, plus personne n’y croyait. Apple lui-même ne l’a jamais mise à jour. Qu’elle survive jusqu’en 2023 relève presque de l’exploit tant la Touch Bar a rapidement porté l’étiquette de l’échec (à l’instar de 3D Touch). Peut-être reviendra-t-elle un jour sous une autre forme, pour peu qu’Apple ait tiré les enseignements nécessaires. Maintenant, il faudrait aussi penser à tuer la Magic Mouse.

