Adieu le MacBook Pro 13 pouces, Apple ne conserve dans son catalogue que les versions 14″ et 16″ de son ordinateur portable (celui avec du mini-LED, un lecteur SD et un port HDMI). Le MacBook Pro se décline désormais en trois versions, avec trois puces différentes (M3, M3 Pro et M3 Max). Avec un tarif d’entrée de 1 999 euros et un nouveau coloris noir sidéral vraiment somptueux, le MacBook Pro a tout pour séduire.

Apple creuse un peu plus son avance sur la concurrence. Le 30 octobre, Cupertino a officialisé non pas une mais trois nouvelles puces : l’Apple M3, l’Apple M3 Pro et l’Apple M3 Max. Elles sont les premières de l’architecture Apple Silicon à être gravées en 3 nanomètres, ce qui devrait avoir un bel impact sur la consommation énergétique des ordinateurs portables de la marque. Pour fêter l’arrivée de ses nouvelles puces, quoi de mieux que de nouveaux MacBook Pro ? (En plus d’un iMac.)

Avec cette nouvelle génération, Apple fait un choix fort : l’abandon total du MacBook Pro 13 pouces (un format désormais réservé au MacBook Air), après 14 ans en tête des ventes. Le MacBook Pro nouveau design (écran mini-LED, ProMotion 120 Hz, carte SD, HDMI, triple USB-C) se décline désormais en trois versions, au lieu de deux ces dernières années. Conséquence immédiate : les prix baissent. Comptez 1 999 € (puce M3) au lieu de 2 399 € auparavant (puce M2 Pro).

Le MacBook Pro avec puce M3, le nouveau monstre d’Apple. // Source : Apple

Gaming, IA, autonomie : les puces M3 des MacBook Pro sont hallucinantes

Les puces M3 des MacBook Pro sont les premières du marché de l’ordinateur portable à être gravées en 3 nanomètres. Une prouesse technologique qui pourrait fortement avantager Apple dans la guerre du PC, alors que Qualcomm revendique depuis quelques jours le fait d’avoir enfin détrôné les puces M2 d’Apple.

Concrètement, selon Apple, il faut deux fois moins d’énergie à la puce M3 pour offrir les mêmes performances qu’une puce M1 (la puce M2 n’était pas une grande évolution par rapport à la M1). Ce changement, permis par la gravure plus fine, laisse supposer une autonomie d’exception sur les nouveaux MacBook Pro. Apple annonce jusqu’à 22 heures, soit quasiment une journée entière complète, en prenant en compte plusieurs tâches énergivores dans ses calculs. Tous les chiffres communiqués par la marque donnent le tournis.

Pour la plupart des utilisateurs, la puce M3 est largement suffisante. Avec sa configuration 8+10+16 (CPU+GPU+NPU), elle permettra aux personnes qui hésitaient entre un Air et un Pro à cause du prix d’enfin goûter à son écran Liquid Retina XDR. Apple permet enfin de choisir son meilleur ordinateur sans avoir à opter pour une puce trop professionnelle (même si la M3 s’annonce diablement efficace). Seul bémol, ce modèle se contente de deux ports USB-C.

Pour les personnes en quête de performances, il y a les puces M3 Pro (12+18+16) et M3 Max (16+40+16). Les MacBook Pro acceptent jusqu’à 128 Go de mémoire vive unifiée. La gravure en 3 nm permet d’ajouter des milliards de transistors, d’augmenter les performances maximales et de diminuer la consommation. On a hâte de tester ça !

Avec son MacBook Pro M3, Apple veut mettre en avant le jeu vidéo. // Source : Apple

On retrouve aussi des promesses inouïes sur le terrain de l’intelligence artificielle, un domaine incontournable en 2023. À l’heure des IA génératives, Apple se positionne sur une approche plus locale (qu’on imagine plus en phase avec ses promesses de vie privée). Le Neural Engine des M3 (le NPU, le coprocesseur dédié au machine learning), est 60 % plus rapide que celui du M1. De quoi imaginer que le jour où Apple lancera ses propres IA, les MacBook Pro M3 seront les mieux équipés pour aller vite. En attendant, les logiciels qui exploitent ces capacités seront les premiers servis.

Enfin, c’est sur le domaine du gaming que la puce M3 entend créer un fossé par rapport à ce qu’on connaissait avant. Si Apple donne parfois l’impression de tâtonner sur le jeu vidéo, leGPU des M3 devrait donner de la crédibilité aux quelques efforts fournis ces dernières années. Outre le ray tracing, déjà promis sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, on pourra retrouver la technologie Dynamic Caching. Elle garantit une meilleure optimisation de la mémoire graphique. Le but est d’augmenter l’utilisation moyenne du GPU pour offrir des performances élevées. On a vu tourner Lies of P, et c’était bluffant — sachant que le MacBook Pro n’était pas branché (Apple vise les mêmes performances, qu’importe la source d’alimentation, ce que la plupart des PC ne peuvent pas revendiquer).

Le noir sidéral des MacBook Pro. // Source : Apple

Le noir sidéral, la meilleure nouveauté de l’année

Si l’intérieur des MacBook Pro a changé, l’extérieur demeure le même. Le design s’articule toujours autour d’un écran Liquid Retina XDR, disponible en 14 ou 16 pouces. Il sera un peu plus lumineux sur les contenus SDR (600 nits, contre 500 auparavant), mais c’est tout. Côté caractéristiques, on retrouve 3 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque, un port MagSafe 3, un capteur Touch ID, six haut-parleurs, une caméra FaceTime HD (1080p) et du Wi-Fi 6E… Le modèle M3, comme dit précédemment, n’a que deux ports USB.

Les MacBook Pro équipés d’une puce M3 Pro et M3 Max auront quand même droit à un argument en plus : une finition « noire sidérale » sublime, et dont le revêtement garantit le moins de traces de doigt possible selon Apple. Malheureusement, le modèle M3 normal n’y a pas droit. Il conserve l’ancien gris sidéral, en plus de l’argent. Un moyen ingénieux pour Apple de pousser ses clients fidèles à l’achat du modèle M3 Pro.

Le MacBook Pro noir sidéral est encore plus beau en vrai. // Source : Apple

Les MacBook Pro seront disponibles à compter du 7 novembre (les précommandes sont déjà ouvertes). Les prix démarrent à 1 999 € pour un 14 pouces M3, 2 499 € pour un 14 pouces M3 Pro et 2 999 € pour un 16 pouces M3 Pro. Les modèles M3 Max coûtent logiquement plus cher.

