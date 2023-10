Les nouveaux MacBook Pro équipés d’une puce M3 Pro et M3 Max reçoivent une nouvelle finition très séduisante : un noir sidéral qui ne prend quasiment aucune trace de doigt.

Si on ne s’intéresse qu’aux apparences, alors les nouveaux MacBook Pro officialisés le 30 octobre n’ont pas changé. Mêmes tailles d’écran (14 et 16 pouces), même écran Liquid Retina XDR, même connectique… C’est surtout le cœur qui change, avec la nouvelle puce M3 déclinée en trois versions (M3, M3 Pro et M3 Max) et capable de performances ébouriffantes (dans le gaming, par exemple). Il y a quand même un changement esthétique à signaler : les modèles les plus chers seront disponibles dans une finition inédite — un noir sidéral qui a tout pour plaire.

Comme on peut aisément l’imaginer, le noir sidéral est une teinte plus sombre que le gris sidéral, lui-même plus sombre que l’argent. Cela confère toujours plus d’élégance au plus puissant des MacBook, avec une sobriété qui accroche le regard. On était déjà conquis en le voyant en vidéo lors de la présentation. Cette première impression positive s’est confirmée en voyant le produit de plus près. Ce noir sidéral est vraiment très beau, et on espère qu’il sera décliné sur d’autres produits de la marque (iPad, iMac). Oui, on peut toujours rêver.

MacBook Pro M3 silver et MacBook Pro M3 noir sidéral // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le noir sidéral est garanti sans aucune trace de doigt

Bien sûr, cette finition « noir sidéral » est belle déjà parce que le MacBook Pro est un joli produit. Savoir-faire d’Apple oblige, les courbes de l’ordinateur sont idéales, appuyées par des finitions irréprochables et une impression de robustesse. Le noir ne fait que renforcer ces qualités, en jouant sur l’illusion d’un produit plus compact (le noir mincit, il paraît). Selon l’éclairage de la pièce, les reflets sur le capot peuvent virer du gris au bleu très foncé. Comme les plumes d’un corbeau. On adore.

Reflet bleuté Reflet gris

« Cette finition est élaborée à l’aide d’une chimie révolutionnaire qui forme un revêtement anodisé réduisant considérablement les traces de doigts », indique Apple dans le communiqué de presse. Il existe effectivement un risque avec un ordinateur noir, susceptible d’être hyper sensible au moindre corps gras. On a donc fait le test suivant : appuyer plusieurs fois avec insistance sur le MacBook Pro pour voir si le passage de notre doigt était visible après coup. On vous laisse juger avec la photo ci-dessous :

Où sont les traces de doigt ? // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Attention, le noir sidéral remplace le gris sidéral dans la gamme. Ce qui signifie qu’elle se découpe comme suit :

MacBook Pro avec puce M3 : argent et gris sidéral ;

MacBook Pro avec puce M3 Pro ou puce M3 Max : argent et noir sidéral.

De fait, vous l’aurez compris : le noir sidéral ne sera pas accessible à toutes les bourses. Il faudra payer 2 499 €, au minimum, pour l’obtenir. Comme quoi, la beauté a parfois un prix.

