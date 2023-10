[Deal du Jour] Samsung propose de nombreuses gammes de téléviseurs, aux performances différentes, et pour tous les budgets. Ce modèle LED 4K UHD de 75 pouces, en ce moment à moins 800 €, est parfait pour les grands salons.

C’est quoi, ce grand téléviseur de Samsung ?

Le téléviseur 75AU7172 de Samsung est normalement vendu autour de 950 €. Il est proposé en ce moment au prix de 799,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce téléviseur 75″ de Samsung ?

Le téléviseur 75AU7172 est un modèle de la gamme Crystal de Samsung. Derrière ce nom purement marketing se cachent de bons téléviseurs polyvalents, qui remplissent parfaitement bien leur fonction. Le design et les bordures fines du 75AU favorisent l’immersion, et mettent en valeur la grande dalle de 75 pouces. Assurez-vous tout de même d’avoir la place et le meuble nécessaire dans votre coin télé, ainsi que suffisamment de recul, pour profiter au mieux de cet écran géant. Comptez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur.

La dalle offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Bien qu’elle souffre inévitablement de la comparaison avec les dalles OLED et QLED, la qualité est tout de même au rendez-vous pour cette gamme de prix. Le téléviseur délivre des noirs profonds et de très bons contrastes, surtout le soir, quand la luminosité ambiante est la plus basse. Vous pourrez frissonner devant votre série d’horreur préférée pour Halloween, dans de bonnes conditions. Dommage que la luminosité ne soit pas exemplaire, tout comme le mode HDR10+, qui n’est pas autant au point que sur les gammes supérieures de téléviseurs de Samsung.

Vous pouvez accrocher le TV aux murs, via des accroches murales, malheureusement vendues séparément // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup, à moins de 800 € ?

C’est bien sûr une excellente affaire, seulement si vous recherchez un très grand écran à moindres frais. Même si le téléviseur de Samsung embarque le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming, ce n’est pas pour autant un modèle recommandé si vous souhaitez avant tout une expérience gaming. Malgré l’absence de port HDMI 2.1, les joueuses et les joueurs pourront tout de même brancher leurs consoles PlayStation 5 et Xbox Series, mais profiteront d’un taux de rafraichissement de seulement 50 Hz.

Niveau audio, le son délivré est bon et s’accompagne du Dolby Atmos, qui ne se révèle qu’au travers d’une installation sonore complémentaire, comme une barre de son. L’OS maison Tizen habille les menus du 75AU7172, avec les applications classiques de SVOD facilement accessibles, via des menus clairs et lisibles. Niveau connectique, vous trouverez trois entrées HDMI et un port USB 2.0.

