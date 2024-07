Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi possède une gamme de téléviseurs abordables, aux performances honorables. Ce modèle 55 pouces mérite largement sa place dans votre salon, surtout avec son prix très concurrentiel pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur de Xiaomi ?

Le téléviseur 4K P1E de Xiaomi est commercialisé 599 € à sa sortie en 2021. Il est proposé durant les soldes d’été au prix de 299,99 € sur le site de Darty.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de 55″ ?

Le Xiaomi P1E est un téléviseur classique, sans bordures, et aux bonnes finitions. Son style minimaliste est plutôt élégant, et lui permet de trouver aisément sa place dans votre coin TV. Ses pieds sont situés aux extrémités pour une bonne stabilité. Sa dalle LED de 55 pouces, soit une diagonale de presque 140 cm, possède une définition 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels.

Le P1E est loin des performances d’écrans OLED ou QLED, mais propose tout de même une qualité d’image honnête pour sa gamme de prix. Les normes HLG et HDR10 sont présentes, pour une image détaillée et plutôt jolie dans l’ensemble. La luminosité et les contrastes sont bons, et le TV de Xiaomi offre une belle colorimétrie. Niveau son, le Dolby Audio s’invite, mais ne se révèle vraiment qu’avec une meilleure installation sonore, comme une barre de son.

Le Xiaomi P1E tourne sous Android TV // Source : Bouygues

Est-ce que ce TV de Xiaomi est une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 300 € c’est même une excellente affaire si vous cherchez juste à remplacer votre téléviseur vieillissant. Le P1E possède un taux de rafraîchissement de 60 Hz, suffisant pour jouer à des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Vous ne tirerez certes pas le meilleur de vos consoles PS5 et Xbox Series, mais vos sessions gaming seront tout de même plaisantes.

Niveau connectique, vous retrouverez trois ports HDMI, trois ports USB 2.0, une prise Ethernet, une sortie audio numérique optique et une prise casque 3,5 mm. Enfin, le P1E tourne sous Android TV, et est compatible avec l’assistant vocal de Google.

