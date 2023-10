[Deal du Jour] Samsung a récemment commercialisé sa nouvelle génération de smartphones pliants : le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Ce dernier bénéfice en ce moment d’une bonne réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 5, 256 Go, est vendu 1 199 € sur le site officiel de Samsung. Il est actuellement proposé au prix de 759 € sur le site Ubaldi. Le vendeur est par défaut Ubaldi. Scrollez légèrement la page et sélectionnez le vendeur 100 % Maison pour profiter de ce prix.

Si vous hésitez entre un smartphone pliant, et un modèle plus classique, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023, pour situer ce Galaxy Z Flip 5 de Samsung parmi d’autres références.

C’est quoi, ce smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone qui se replie sur lui-même, et qui possède donc un format compact, très pratique pour le glisser dans une poche. Ses dimensions sont de 165,1 × 71,9 × 6,9 mm lorsqu’il est déplié, et 85,1 × 71,9 × 15,1 mm replié. Son poids de 187 g en fait un modèle léger, doté d’une bonne prise en main. D’un point de vue conception, un smartphone pliant peut faire peur au premier abord. Heureusement, Samsung soigne les finitions du Z Flip 5, qui offre une bonne sensation de solidité. Point sensible du Flip 4, le précédent modèle de Samsung, la charnière est revue et améliorée, et permet même au Flip 5 de profiter d’une certification IPx8, et de résister ainsi à une immersion dans l’eau.

L’écran intérieur possède une dalle Amoled de 6,7 pouces, Full HD+, d’une résolution de 2640 × 1080 pixels. Il offre de bonnes performances, avec un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz, ainsi qu’une luminosité élevée et d’excellents contrastes. Le Flip 5 est donc parfait pour regarder du contenu vidéo. Dommage cependant que la pliure au centre de l’écran est un peu trop visible, et peut gêner l’immersion. L’écran Amoled externe de 3,4 pouces, bien que sujet aux reflets, est utile pour consulter ses notifications, ou répondre à un message.

Le widget météo sur le petit écran du Galaxy Z Flip 5 est beaucoup plus complet que sur les anciens modèles. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Galaxy Z Flip 5 est-il intéressant à ce prix ?

Moins de 800 € pour le dernier smartphone pliant de Samsung, c’est une excellente affaire. Le Flip 5 embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM. Les performances sont au rendez-vous et le smartphone de Samsung est rapide et fluide. L’ensemble des applications tourne sans ralentissements, y compris avec du multitâche ou des jeux vidéo. Que ce soit pour une utilisation au quotidien, ou pour profiter de performances graphiques, le Flip 5 ne déçoit pas, malgré une tendance à chauffer lorsqu’il est poussé dans ces derniers retranchements. L’expérience utilisateur sous OneUI est de plus plaisante, avec des menus réactifs et ergonomiques.

Niveau photo, les deux capteurs de 12 mégapixels et le capteur de 10 Mpx à l’avant permettent des clichés nets, mais parfois légèrement surexposés. Mais les photos sont parfaitement exploitables, de jour comme de nuit. Le Flip 5 peut aussi filmer jusqu’en 4K à 60 i/s. Enfin, son autonomie est d’environ une douzaine d’heures, dans le cas d’un usage normal. Il se recharge en un peu plus d’une heure grâce à une charge à 25 W.

