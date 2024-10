Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Xiaomi 14 est un smartphone haut de gamme de Xiaomi, sorti en 2024. Avec de bonnes performances et une promotion de 400 €, c’est un modèle qui vaut le coup.

C’est quoi, la promotion sur le Xiaomi 14 ?

Le Xiaomi 14 512 Go 5G est normalement vendu 1 099 €. Il est proposé sur Ubaldi au prix de 696 €. La livraison à domicile est gratuite.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 14 est un smartphone haut de gamme au design classique, mais aux dimensions compactes très agréables. Avec sa taille de 152,8 × 71,5 × 8,20 mm pour un poids de 193 g, il offre une très bonne prise en main. Son ergonomie est de plus excellente, même pour les plus petites mains. Les finitions sont de qualité, avec une bonne impression de solidité, et le smartphone est certifié IP68 et résiste à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

Le smartphone de Xiaomi est doté d’une dalle AMOLED de 6,36 pouces à la résolution 1,5 K de 2 670 x 1 200 pixels et au taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz. Autant dire que l’écran est de très bonne qualité, avec une belle image et une colorimétrie bien ajustée. Le Xiaomi 14 est lisible même en plein soleil. Niveau performances, son processeur Snapdragon 8 Gen 3 délivre de bonnes performances, y compris pour le gaming, et sans concessions sur les graphismes.

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire pour un smartphone haut de gamme qui n’a rien à envier à la concurrence. L’expérience utilisateur est de plus plaisante avec HyperOS, qui tourne sous Android 14. Niveau photo, le triple module permet de prendre des clichés détaillés. Le capteur Xiaomi Light Fusion 900, optimisé pour l’objectif Leica, permet au Xiaomi 14 d’être un photophone polyvalent. Vous pouvez également filmer en 8K à 24 fps, avec une qualité vidéo légèrement en retrait par rapport aux photos, mais bénéficiant d’une stabilisation efficace.

Enfin, le Xiaomi 14 tiendra facilement une journée d’utilisation. La charge rapide de 90 W permet de récupérer 100 % de batterie en 30 minutes.

