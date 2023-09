Lancé le 26 septembre 2023, macOS Sonoma n’apporte pas de nouveautés révolutionnaires aux Mac. Il se contente de rafraîchir l’interface, en rapprochant les ordinateurs d’Apple des iPhone et iPad.

On accuse souvent Apple de délaisser macOS pour iOS et iPadOS… et c’est sans doute vrai. Depuis que l’iPhone est devenu son produit le plus important, la marque réserve généralement les innovations majeures à ses systèmes d’exploitation mobiles, avant de les porter sur Mac. Il y a bien la transition Intel/Apple Silicon pour nous faire mentir, puisqu’elle a remis les Mac dans la lumière, mais les Mac restent la majorité du temps en retrait.

Lancé le 26 septembre 2023, le nouveau macOS Sonoma n’est pas une mise à jour révolutionnaire. Les fonctions attendues de longue date (partage des AirPods, app Fitness+…) ne sont toujours pas là, tandis qu’aucune nouveauté majeure ne se fait remarquer. Pourtant, tous les utilisateurs qui passeront à macOS Sonoma le remarqueront instantanément.

Le Mac devient un grand iPhone

L’écran verrouillé du Mac est-il vraiment important ? Cette fenêtre de connexion, dans laquelle on choisit son nom d’utilisateur et où l’on insère son mot de passe, est vue plusieurs dizaines de fois par jour. Elle n’a jamais vraiment évolué, même si Apple a changé son design quelques fois, dans la continuité de l’interface historique.

Avec macOS Sonoma, le premier changement visible est sur l’écran verrouillé. C’est simple, le Mac devient un iPad. Heure affichée en géant, saisie du mot de passe en bas de l’écran, fond d’écran dynamique… Un vrai coup de frais, vraiment réussi. Conséquence immédiate : macOS Sonoma a l’air différent. On imagine que la prochaine étape sera l’ajout de widgets sur l’écran verrouillé, comme sur iPadOS 17 et iOS 16.

L’écran verrouillé de macOS Sonoma. // Source : Numerama

Autre évolution : macOS pique à l’Apple TV ses fonds d’écran. Cela peut sembler dérisoire, mais les fonds d’écran de l’Apple TV sont d’incroyables vidéos filmées en 4K et ralenties. Elles mettent une claque sur grand écran et le fait de les retrouver sur macOS est une bonne nouvelle, encore plus au vu de l’implémentation d’Apple.

L’idée d’Apple sur Mac est excellente : les vidéos sont animées sur l’écran verrouillé, puis se figent quand l’ordinateur est déverrouillé, pour que le bureau donne l’impression d’afficher une image fixe et unique. Il y a des centaines de fonds d’écran dans les réglages, que l’on peut aléatoirement régler, pour avoir le droit à un magnifique nouveau fond d’écran chaque jour, heure ou minute.

Les réglages des fonds d’écran de macOS Sonoma. // Source : Numerama

Troisième inspiration d’iOS, les widgets. Ici, Apple casse complètement la frontière. Un Mac peut accéder à l’iPhone de son propriétaire, cloner tous ses widgets disponibles et les disposer sur le bureau. On avait du mal à y croire au début, mais c’est finalement assez génial. Météo, calendrier, photos, prochains matchs de foot de son équipe, autonomie de son véhicule électrique… Le bureau du Mac devient un gigantesque Dashboard, qui profite des excellents widgets disponibles sur iOS (alors qu’il y en a peu sur macOS).

Les widgets de l’iPhone sont tous importés dans macOS Sonoma, on les glisse ensuite sur le bureau. // Source : Numerama

Un rapprochement inévitable

Apple l’a promis, macOS et iPadOS ne fusionneront jamais. Mais, peut-il tenir cette promesse ? Les deux appareils se rapprochent de plus en plus, avec un Mac à l’interface d’un iPad et un iPad en quête d’applications de qualité Mac. Tous ces rapprochements rendent de plus en plus probable l’arrivée d’un Mac tactile un jour, comme les rumeurs le racontent.

Évidemment, macOS Sonoma a d’autres nouveautés (plus d’options pour la webcam, Safari amélioré…). La mise à jour est gratuite et disponible pour la plupart des Mac à partir de 2017-2018.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix