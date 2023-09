[Deal du jour] Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme sorti au début de l’année 2023. Comme tous les appareils premium, seul son prix peut freiner l’achat. Heureusement, il bénéficie en ce moment d’une très bonne réduction sur Pixmania.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy S23 128 Go est vendu 959 € sur le site officiel de Samsung. Il est régulièrement trouvable entre 750 € et 800 € sur divers sites revendeurs. Le modèle Noir est en ce moment au prix de 689 € sur le site de Pixmania.

C’est quoi exactement le Samsung Galaxy S23 ?

Le Galaxy S23 ressemble au modèle précédent, et conserve des dimensions similaires de 146,3 × 70,9 × 7,6 mm pour un poids de 168 g. Le smartphone s’avère compact et sa prise en main est agréable, avec tous les boutons accessibles facilement. Son design est élégant, avec des lignes épurées et un revêtement vitré au dos. Dommage que les capteurs photo ne soient plus isolés par un îlot. Reste que Samsung peaufine la fabrication, avec des finitions parfaites. Le S23 est de plus certifié IP68 et résiste aux infiltrations d’eau et à la poussière.

La dalle Amoled de 6,1 pouces occupe presque 90 % de la surface. Elle affiche une résolution Full HD+ de 1080 × 2340 pixels et supporte le HDR10+. Son taux de rafraîchissement est variable jusqu’à 120 Hz, mais vous pourrez le configurer en 60 Hz si vous le souhaitez. La puce Snapdragon 8 Gen 2, couplée à 8 Go de RAM, permet une navigation fluide que ce soit sur le web ou parmi vos applications. Vous pourrez même lancer des jeux gourmands en ressources sans trop perdre en performances. Le S23 s’avère un excellent smartphone pour jouer, regarder des vidéos sur des services de SVOD, ou pour le multitâche.

La famille S23, avec les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra // Source : Samsung

Est-ce que le Galaxy S23 vaut le coup en promotion ?

C’est une très bonne affaire à ce prix ! Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour le comparer à des smartphones de la même gamme de prix. Niveau photo, le S23 possède un capteur principal de 50 mégapixels, un module de 12 Mpx avec ultra grand-angle, et un module de 10 Mpx avec téléobjectif. La luminosité élevée des clichés est appréciable, et ils ne manquent pas de piqué. De jour les photos sont excellentes et de nuit la qualité est toujours au rendez-vous. Le capteur frontal de 12 Mpx possède aussi un bon niveau de détails. Vous pourrez filmer en 4K à 60 i/s avec le S23.

Niveau autonomie enfin, le S23 peut tenir facilement une journée, voire une journée et demie, en fonction de votre utilisation. Comptez 1 h pour le recharger complètement. Une excellente performance pour un smartphone polyvalent, et un très bon investissement.

