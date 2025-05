Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Garmin Venu 3 est une montre connectée à utiliser au quotidien, et qui embarque de nombreuses fonctions sportives. Elle devient plus intéressante avec une réduction de 130 €.

Parmi les nombreuses montres connectées qui inondent le marché, certaines possèdent un style casual et peuvent se porter au quotidien, tandis que d’autres sont résolument plus sportives. Le fabricant Garmin propose des montres de qualité, pensées pour être portées au quotidien, avec les capteurs et les fonctions les plus utiles pour la pratique du sport. Ce modèle Venu 3 est en ce moment moins cher.

La Garmin Venu 3 est vendue 499,99 € à sa sortie. Elle est en ce moment disponible au prix de 369,49 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre Garmin ?

Avec la Venu 3, Garmin propose une montre connectée capable de rivaliser avec les Apple Watch, ou les Galaxy Watch de Samsung. La montre est belle et se porte facilement au quotidien. Le design ainsi que les finitions sont particulièrement soignées et le bracelet est relativement souple pour être confortable une fois au poignet. Elle s’accompagne d’un écran AMOLED tactile de 1,4″, tactile à la résolution de 454 × 454 pixels.

La luminosité est bonne y compris au soleil, où vous n’aurez aucun mal à consulter les informations qui s’affichent. Les différents cadrans virtuels qui mettent en avant les mesures sportives dans un style agréable et lisible. Quant à la navigation dans les menus, elle s’effectue avec les boutons physiques sur le côté. Ces derniers sont naturellement accessibles pendant l’effort, et bien intégrés à la montre.

La montre Garmin Venu 3 // Source : Garmin

Cette montre connectée Garmin est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une montre performante et fiable pour les activités sportives, et qui peut se porter dans la vie de tous les jours. Comme c’est une montre sportive avant tout, vous retrouvez plusieurs capteurs. Le capteur de fréquence cardiaque mesure les données liées aux battements du cœur et l’oxymètre permet de mesurer le taux d’oxygénation sanguin (SpO2). Une fonction de coach de sommeil est aussi présente, avec des rapports matinaux, ainsi que le suivi du stress et de la respiration. Un altimètre, un gyroscope et un thermomètre cutané sont aussi de la partie, avec un paramètre de suivi des cycles menstruels pour les femmes.

Les fonctions connectées sont bien sûr intégrées, comme les appels via Bluetooth, le suivi des appels et SMS, la fonction Garmin Pay, et la détection d’incident. Niveau autonomie, comptez jusqu’à 14 jours d’utilisation au maximum, et une bonne semaine si vous utilisez tous les jours les fonctions de la montre.

Les points à retenir sur la Venu 3 de Garmin :

Un AMOLED de 1,4″ parfaitement lisible

Un beau design et de nombreux capteurs intégrés

14 jours d’autonomie max

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !