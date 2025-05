Lecture Zen Résumer l'article

11 mois : c’est environ le temps qu’a pris Alan Turing a déchiffrer Enigma. Avec l’IA aujourd’hui, cela ne prendrait que quelques minutes, voire quelques secondes.

Alan Turing et ses équipes ont déchiffré Enigma M4, la version la plus évoluée du chiffrement allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Qui sait ce qui ce serait passé s’il n’avait pas réussi. Sauf qu’avec l’intelligence artificielle, cela n’aurait pas demandé 11 mois, mais plutôt… quelques minutes.

Enigma est une machine de chiffrement nulle (en 2025)

Michael Wooldridge, professeur d’informatique et expert de l’IA à l’Université d’Oxford a confié au Guardian qu’« Enigma ne résisterait pas à l’informatique et aux statistiques modernes. » Pour comprendre ça, il faut d’abord comprendre comment fonctionne Enigma M4.

Enigma M4 fonctionne grâce à un clavier, des rotors, un tableau lumineux ainsi qu’un tableau de connexion. Cette machine électromagnétique est équipée de trois rotors avec chacun 26 positions possibles (pour les 26 lettres de l’alphabet). Lorsqu’on appuie sur une touche, un courant électrique traverse successivement plusieurs composants, transformant la lettre saisie en une lettre chiffrée qui s’allume sur le tableau lumineux. À chaque pression de touche, le premier rotor tourne d’un cran, modifiant le chemin du courant électrique et donc la substitution effectuée. Puis, le courant fait le sens inverse pour allumer une lampe qui correspond à la lettre chiffrée.

The Imitation Game raconte l’histoire du décryptage de la machine Enigma. // Source : Black Bear Pictures

Si ces rotors tournent, c’est pour chiffrer chaque lettre différemment, y compris si elle est répétée dans le texte. Ainsi, on ne peut pas faire de combinaison lettre chiffrée/lettre en clair. Ce qui rend le déchiffrement bien plus complexe. D’autant plus si la configuration des rotors est modifiée… toutes les 24 heures.

L’intelligence artificielle peut cracker Enigma très facilement

Ainsi, il y a 159 milliards de milliards de combinaisons possibles : impossible de toutes les tester. Pourtant, c’est ce que faisaient les Anglais durant la Seconde Guerre mondiale. C’est ce que confirme Michael Wooldridge : « Les dispositifs Enigma tiraient leur puissance du nombre astronomique de méthodes de chiffrement d’un message. Bien trop vaste pour qu’un humain puisse les vérifier de manière exhaustive. » Si les mathématiciens (et proto-informaticiens) Alliés ont réussi à déchiffrer Enigma, c’est moins grâce à la puissance de leur ordinateur qu’aux faiblesses d’Enigma.

Alan Turing // Source : Wikipédia

Pour le professeur d’informatique, une IA comme ChatGPT serait tout à fait capable de décoder un message chiffré par une machine Enigma. Les ordinateurs modernes sont infiniment plus rapides, les programmes bien plus sophistiqués. Ce n’est pas tant la puissance brute qui permettrait cela, mais plutôt l’immense faiblesse d’Enigma aujourd’hui. Comme le fait remarquer The Guardian, « des chercheurs ont déjà utilisé un système d’IA entraîné à reconnaître l’allemand à partir des contes de Grimm, ainsi que 2 000 serveurs virtuels, pour déchiffrer un message codé en 13 minutes », qui plus est avec une approche qui ne serait pas tout à fait optimisée.

Sauf que ce qui a permis l’émergence de l’intelligence artificielle, c’est indirectement… Alan Turing. Considéré comme le père de l’informatique moderne, c’est justement ses recherches durant le déchiffrement d’Enigma qui ont permis sa naissance. En clair, sans un Turing qui galère sur Enigma, l’intelligence artificielle ne serait peut-être pas née.

