[Deal du jour] Le Dreame H15 Pro est un aspirateur balai complet, doté de nombreux accessoires, et qui vient concurrencer l’indétrônable Dyson sur le marché. En promo, il est même bien plus intéressant que les modèles du géant anglais.

Si la corvée de ménage vous ennuie rapidement, s’équiper avec les bons accessoires peut facilement vous aider à supporter une session d’aspirateur. Dyson est très présent sur le marché des aspirateurs balais, mais il n’est pas le seul. D’autres fabricants proposent des modèles aussi complets, et bien souvent à de meilleurs prix. C’est le cas du fabricant chinois Dreame, qui propose de nombreux modèles de qualité, comme le Dreame H15 Pro, en ce moment en promotion.

L’aspirateur laveur Dreame H15 Pro est habituellement vendu 549 €. Il est disponible en ce moment au prix de 499 € sur Amazon.

C’est quoi, cet aspirateur laveur ?

En toute logique, le H15 Pro fait suite au H15 Pro, un aspirateur de Dreame déjà très performant. Ce nouveau modèle garde le meilleur de son prédécesseur, et s’accompagne de quelques nouveautés bienvenues. L’aspirateur laveur est bourré de technologie, dont un bras robotisé AI au doux nom de DescendReach GapFree, que vous pourrez appeler comme bon vous semble. Il permet de nettoyer les coins difficiles d’accès et s’insérer dans les coins étroits, grâce à son design plat à 180°. Pour faire simple, la raclette s’abaisse automatiquement lorsque vous ramenez l’appareil vers vous afin de ramasser un maximum de poussière et de sécher le sol après le passage de la brosse.

Le H15 Pro est aussi capable de couper les nœuds, les cheveux et les poils qui s’emmêlent dans la brosse et de les aspirer, ce qui simplifie le nettoyage de la brosse et l’empêche de perdre en efficacité. La fonction lavante fonctionne via une brosse qui s’immerge automatiquement dans l’eau chaude pour venir à bout des tâches incrustées. Dans les faits, plusieurs passages sont parfois nécessaires pour venir à bout de certaines saletés. Le H15 Pro essore ensuite la brosse, puis sèche le sol et la brosse, à l’aide de deux modes de séchage.

Le Dreame H15 Pro // Source : Dreame

À ce prix, cet aspirateur laveur est-il une bonne affaire ?

C’est une petite réduction, mais toujours bonne à prendre, pour un aspirateur balai de qualité. Sa puissance de 21 000 Pa est utile pour nettoyer tout type de sol efficacement. En dehors des fonctions principales pour le ménage, le H15 Pro possède un mode de nettoyage automatique afin de rincer la brosse pour la maintenir le plus propre possible.

Niveau maniabilité, le H15 Pro se pilote et glisse bien, malgré ses 5,8 kg. Notez que l’aspirateur de Dreame est compatible avec l’application Dreamehome disponible sur iOS ou Android. Enfin, son autonomie maximale est de 60 minutes en mode silencieux, et il se recharge en 4 h.

Les points à retenir sur le H15 Pro de Dreame :

Aspire et lave, avec une fonction d’auto-séchage

Des fonctions pour optimiser l’aspiration

1 h d’autonomie

