[Deal du jour] Pour améliorer le son de votre téléviseur, une barre de son est la solution la plus abordable, surtout en promotion. Elle offre un son optimisé pour votre TV, et prend un minimum de place. Ce modèle de Samsung bénéficie justement d’une double réduction.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son de Samsung ?

La barre de son Samsung HW-T420 est normalement vendue 139 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de E.Leclerc au prix de 119 €. Et grâce à une offre de remboursement de 20 €, elle passe à 99 €. Vous trouverez les détails de l’offre de remboursement, valable jusqu’au 2 octobre 2023, sur la page dédiée. Le retrait en magasin est gratuit, mais les frais de livraison s’élèvent à 4,90 €.

C’est quoi, cette barre de son 2.1 de Samsung ?

La barre de son HW-T420 de Samsung apporte l’immersion indispensable à votre téléviseur. En effet, les téléviseurs offrent aujourd’hui une qualité d’image toujours satisfaisante, même sur des modèles entrées de gamme. Malheureusement, même si certains téléviseurs offrent un son correct, rares sont ceux qui proposent des performances à la hauteur de leur image, et il n’est pas rare de devoir rajouter une installation sonore annexe. Grâce à ses trois haut-parleurs, la HW-T420 envoie une puissance sonore de 150 W, épaulé par le Dolby Digital. Malheureusement, elle fait l’impasse sur le Dolby Atmos, à moins de rajouter un kit d’enceintes arrière sans fil, à acheter séparément.

Toujours est-il que les basses amples et les effets surround favorisent l’immersion. Même si la barre de Samsung peine par moments à tout retranscrire dans les détails, la qualité de l’audio est loin des simples haut-parleurs d’un téléviseur. Pour le cinéma, les jeux vidéo, ou même l’écoute de musique, elle garantit un son clair et chaleureux à la fois. Les trois modes préréglés Standard, Surround et Jeux, permettent de trouver le juste équilibre en fonction du contenu visionné. Dommage cependant que la barre manque de réglages. Notez la présence d’un mode nuit qui limite les basses.

La Samsung HW-T420 est discrète // Source : Samsung

Est-ce que cette barre de son Samsung est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 100 € c’est une bonne affaire pour une barre de son de qualité. Bien qu’elle ne soit pas du niveau d’un Home Cinema, ou même d’une barre de son haut de gamme, elle fera un excellent travail pour son prix. Son avantage réside aussi dans le fait qu’elle ne prend pas beaucoup de place, y compris le caisson de basse sans fil qui l’accompagne. Ses dimensions de 860 × 54 × 74 mm en font un appareil facile à caser devant la plupart des téléviseurs.

Elle se fait donc rapidement discrète, et s’installe facilement. Il suffit de l’associer au TV via l’entrée numérique optique et le câble fourni, et le tour est joué. Vous pouvez bien sûr la connecter à votre téléviseur, mais aussi à tout autre appareil en Bluetooth, idéal pour jouer vos playlists Spotify sur votre smartphone.

