[Deal du jour] Une barre de son est un accessoire indispensable pour accompagner votre téléviseur et lui donner la qualité audio nécessaire pour une bonne immersion. Ce modèle de Samsung bénéficie actuellement d’une petite promotion toujours bonne à prendre.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son de Samsung ?

La barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D (2024) est normalement vendue 799,99 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Darty au prix de 699,99 €.

C’est quoi, cette barre de son de Samsung ?

La barre de son Q-Series HW-Q935D (2024) de Samsung possède un design minimaliste et moderne, fait de lignes droites. Ses dimensions de ‎111 × 6 × 12 cm la rendent facile à caser devant un téléviseur, si ce dernier n’a pas des pieds trop envahissants. Vérifiez aussi que vous avez la place pour loger le caisson de basses, d’une taille de 21 × 40,3 × 12 cm, ainsi que les deux enceintes arrière sans fil qui accompagnent la barre.

Avec un total de 17 haut-parleurs et une sonorisation 9.1.4, l’immersion sonore est clairement au rendez-vous. La barre de son de Samsung propose un vrai rendu dolby grâce à 4 haut-parleurs verticaux et une prise en charge du Dolby TrueHD via son port HDMI eArc.

Samsung Q-Series HW-Q935D // Source : Samsung

Est-ce que cette barre de son de Samsung vaut le coup en promo ?

Avec 100 € de réduction, c’est une bonne affaire pour une barre de son complète de Samsung. Si vous possédez en plus un téléviseur de la même marque, la fonction Q-Symphony synchronise la barre de son avec les haut-parleurs pour améliorer notamment les dialogues.

La Q-Series HW-Q935D (2024) est compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon, Chromecast ou encore Airplay 2, pour diffuser vos playlists depuis votre smartphone. Vous pourrez donc faire découvrir votre rétrospective Spotify Wrapped à vos amis dans les meilleures conditions.

