[Deal du jour] Aqara lance aujourd’hui sa serrure connectée Smart Lock U200, compatible avec Matter et la technologie Home Key d’Apple (la clé dans Cartes). Il s’agit de la serrure intelligente la plus polyvalente du marché en Europe. Elle bénéficie d’une offre pour son lancement.

C’est quoi, cette offre sur la serrure connectée d’Aqara ?

Présentée il y a plusieurs mois, la serrure connectée Aqara U200 est commercialisée depuis le 9 juillet au prix de 269,99 €. Pour son lancement, elle bénéficie d’une réduction de 20 % sur Amazon, grâce au code U200EU20 à rentrer dans le panier. Son prix passe alors à 215,99 €.

C’est quoi, cette serrure connectée ?

Aqara propose une nouvelle serrure connectée aux fonctions encore inédites en Europe. En plus d’incontournables comme Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit, la serrure Smart Lock U200 dispose d’une compatibilité avec Matter et Apple Home Key, une technologie encore rare sur ce marché.

Le premier est un protocole domotique censé prendre en charge à l’avenir l’ensemble de la domotique du marché. Le second sert tout simplement à déverrouiller la porte de votre domicile avec votre iPhone ou une Apple Watch, même si ces appareils sont éteints. Une carte virtuelle s’ajoute alors à l’application Cartes, à côté d’Apple Pay.

La serrure Aqara propose aussi d’autres méthodes de déverrouillage plus classiques. Vous pourrez ouvrir votre porte avec un lecteur d’empreintes digitales, ou avec un code PIN à saisir sur le clavier sans fil pré-appairé inclus (qui utilise des piles). Notez que vous pourrez créer des codes à usage unique pour les partager avec d’autres personnes. Pratique si vous avez demandé à votre voisin d’arroser vos plantes en votre absence.

La serrure connectée Aqara offre une grande compatiblité avec des appareils domotiques // Source : Aqara

Est-ce que cette serrure connectée vaut le coup avec cette offre ?

Si vous avez besoin d’une serrure fiable et sécurisée, la Smart Lock U200 est un excellent modèle qui supporte le protocole Matter, et n’a pas besoin de pont de connexion supplémentaire. C’est aussi une serrure compatible avec les cylindres à profil européen, contrairement à de nombreux modèles sur le marché (il faut glisser une clé à l’intérieur, elle s’occupe de la faire tourner à votre place).

Si vous êtes réticent à l’idée d’utiliser une serrure connectée, rassurez-vous, votre clef traditionnelle fonctionne encore. Vous aurez aussi la possibilité de déverrouiller vos portes à l’aide d’une des cartes NFC Aqara, qui fonctionne comme un badge de porte classique (comme à l’hôtel).

La serrure Aqara U200, avec ses deux composants à placer de chaque côté de la porte. // Source : Aqara

Niveau sécurité, le gyrocope intégré de la serrure U200 permet de vous avertir si vous n’avez pas fermé votre porte, ou de la verrouiller automatiquement en cas d’oubli. La Smart Lock U200 est bien sûr conçue pour une utilisation prolongée et fonctionne avec des batteries Li-Ion rechargeables, pour une autonomie jusqu’à six mois. Le clavier sans fil peut fonctionner avec des piles AAA ou être directement alimenté par le câblage de votre sonnette. Le clavier est certifié IPX5 et résiste aux intempéries.

Vous retrouverez le test de la serrure connectée U200 d’Aqara prochainement sur Numerama. // Source : Numerama

Numerama a reçu en test la Aqara Smart Lock U200 et vous proposera prochainement un test complet de ce qui s’annonce comme la serrure connectée la plus complète d’Europe. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur cette catégorie de produits.

