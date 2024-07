Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si les haut-parleurs de votre téléviseur ne sont pas suffisants, une barre de son est souvent l’alternative abordable pour profiter d’un meilleur audio. Ça tombe bien, ce modèle performant de Bose est en promotion pour les soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son Bose ?

Cette barre de son Bose TV Speaker est normalement vendue 269,99 €. Pour les soldes d’été, elle est proposée au prix de 199 € sur Boulanger.

C’est quoi, cette barre de son Bose ?

Cette barre de son Bose n’est pas un modèle haut de gamme, mais propose un son de qualité largement suffisant pour amplifier l’audio de votre téléviseur. Son style ressemble cependant à une barre premium, avec des lignes épurées et un rendu tout à fait élégant. Sa largeur de 59.3 cm en fait un appareil discret et facile à caler entre les pieds de votre téléviseur, et sa hauteur de 5 cm ne viendra pas empiéter sur le bas de votre écran.

La restitution sonore est précise et chaleureuse, grâce à trois haut-parleurs situés sur la face avant. Le rendu des timbres de voix est clair et un mode Dialogue permet d’améliorer l’ensemble. La plage étendue des deux haut-parleurs sur les côtés offre une diffusion du son à 180°, pour une bonne amplitude. Malgré l’absence d’un caisson de basses, ces dernières sont puissantes, voire un peu trop en fonction du contenu visionné. Vous pourrez toutefois configurer la barre à votre convenance et réduire les basses.

La Bose TV Speaker est une barre de son discrète // Source : Bose

Est-ce que la barre de son de Bose vaut le coup pour les soldes ?

C’est une bonne affaire à moins de 200 € pour compléter son installation cinéma ou jeux vidéo. Vous pourrez la connecter en mode filaire via le câble optique fourni, ou par le port HDMI ARC. La Bose TV Speaker se connecte aussi en Bluetooth et peut diffuser le son de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Vous pourrez alors diffuser vos playlists Spotify et ambiancer votre intérieur.

Enfin, la présence d’un port mini jack permet de rajouter un caisson de basses supplémentaire, et augmenter la puissance sonore, ainsi que les vibrations chez vos voisins.

