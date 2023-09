Le milliardaire aurait participé à financer le Dogecoin. La crypto-monnaie, à la base un projet humoristique sans valeur, est devenue au fils des années l’une des mieux valorisées, notamment grâce à Elon Musk.

On savait déjà qu’Elon Musk avait une obsession bizarre avec le Dogecoin. La crypto-monnaie, créée à partir du célèbre mème représentant un chien, est la préférée du milliardaire, et il n’a pas hésité à lui rendre hommage de différentes façons au cours des années. Mais selon son biographe, Elon Musk n’aurait pas fait que regarder de loin le Dogecoin : il aurait aidé à son développement.

C’est ce qu’explique Walter Isaacson, un auteur de biographies qui a passé les dernières années à suivre l’homme d’affaires dans ses déplacements et dans ses entreprises. Dans son livre, sobrement intitulé Elon Musk, à paraître le 13 septembre, l’auteur se penche sur plusieurs épisodes de la vie du milliardaire, de sa naissance jusqu’au rachat rocambolesque de Twitter, depuis renommé X. Et le livre nous apprend également qu’Elon Musk avait des projets énormes pour le Dogecoin et le réseau social.

Elon Musk a « discrètement financé » le Dogecoin

Les premiers extraits d’Elon Musk ont été publiés par le Wall Street Journal le 31 août 2023 dans un très long article, et les « liens secrets entre le milliardaire et la crypto » ont été repérés par 01Net le 5 septembre 2023.

Les extraits publiés par le WSJ concernent tout particulièrement le rachat de Twitter par Elon Musk, notamment la période lors de laquelle l’homme d’affaires a pris sa décision. En avril 2022, après avoir commencé à racheter secrètement des actions de Twitter, Elon Musk est invité à siéger au conseil de direction du réseau social.

Walter Isaacson raconte qu’Elon Musk demande alors conseil à ses proches, notamment à son frère, Kimbal, pour savoir quoi faire. Ce dernier lui explique lors d’un déjeuner « qu’il serait préférable de lancer un nouveau réseau social basé sur la blockchain ». Musk, intrigué par l’idée, aurait suggéré en rigolant à moitié qu’il « pourrait y avoir un système de paiement utilisant le Dogecoin, la crypto-monnaie semi-sérieuse dont il finançait discrètement le développement ».

Il n’y a pas plus de précision quant à ce financement dans les extraits publiés. On ne sait ainsi pas s’il a apporté seulement une aide financière, ou matérielle, ni quel a été son rôle précis, ni même s’il a eu droit à des parts importantes de Dogecoin en échange de ce financement. Cependant, cette courte phrase est cruciale.

Des accusations de manipulation du marché

En effet, dans le passé, Elon Musk a, plusieurs fois, publiquement soutenu le Dogecoin. En 2019, il avait ainsi modifié sa biographie Twitter pour indiquer qu’il était l’ancien patron du Dogecoin. En 2021, Elon Musk avait annoncé qu’il allait financer une mission SpaceX sur la Lune avec du Dogecoin, et en 2023, après avoir conclu le rachat de Twitter, il a pendant un temps remplacé le logo oiseau bleu du site par la tête du chien Doge.

À chaque fois, le cours de la crypto-monnaie a explosé, et le Dogecoin est aujourd’hui encore l’une des crypto-monnaies avec l’une des plus fortes capitalisations boursières, figurant parmi les dix monnaies numériques les plus importantes au monde. Elon Musk en a fait l’une des cryptos les plus connues, et surtout, l’une des plus rentables. Et, s’il a discrètement participé à son financement à ses débuts, cela n’est pas anodin.

Elon Musk a déjà été accusé de manipuler le marché en faveur du Dogecoin avec tweets, et d’avoir bénéficié de la hausse des prix pour vendre une part de ses cryptos. Une plainte a été déposée contre lui, et une enquête lancée, qui doit déterminer si l’homme d’affaires est bien coupable de manipulation et de délit d’initié. Pour l’instant, il n’était considéré que comme un fan de la crypto-monnaie — mais s’il a eu un rôle critique lors de son développement, les conséquences ne seront pas du tout les mêmes.

Aujourd’hui maître de Twitter, Elon Musk est plus influent que jamais, notamment au sujet des crypto-monnaies, et donc du Dogecoin. Plus que jamais, sa fascination pour cette crypto doit être expliquée et transparente.

