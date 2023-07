Les membres du programme bêta de la PlayStation 5 peuvent télécharger une préversion du futur système d’exploitation de la console de Sony, avec plusieurs nouveautés majeures. Cette mise à jour arrivera chez tous les joueurs dans quelques semaines.

Depuis le lancement de la PlayStation 5, Sony propose de temps en temps de tester des nouveautés en avant-première. Le programme bêta de la PS5, accessible sur inscription, permet aux propriétaires de recevoir un code de téléchargement pour télécharger une version bêta de l’OS de la console, avec plusieurs changements importants. Sony n’en déploie pas souvent, mais il lui est arrivé de le faire quand il y avait des nouveautés majeures à tester, comme l’intégration de Discord.

Depuis le 31 juillet 2023, Sony propose une nouvelle version bêta de l’OS de la PS5. Voici les nouveautés annoncées, triées par ordre d’importance selon Numerama :

Voici les nouveautés de la bêta du logiciel système PS5 :

🎮 Nouvelles fonctionnalités d'accessibilité

🔈 Prise en charge haut-parleurs Dolby Atmos

🖥️ Fonctionnalités sociales améliorées

💾 Prise en charge SSD M.2 jusqu'à 8 To

Désactiver les bips de la PS5, enfin possible

Les propriétaires d’une PS5 le savent, la console fait du bruit quand on l’allume ou quand on l’éteint. Un comportement typique pour un produit de cette catégorie, mais néanmoins agaçant quand on essaye de ne pas réveiller ses proches et que l’on veut jouer rapidement avant de dormir. Sony va régler ce problème avec sa nouvelle mise à jour, en permettant de régler le volume des « bips », voire de les désactiver, dans les réglages.

Une seconde manette, comme à l’auto-école

Autre nouveauté annoncée par Sony, qui nous semble très intéressante, la possibilité d’utiliser une seconde manette « comme assistance ». Il s’agit d’un réglage d’accessibilité, mais il pourrait révolutionner le jeu à plusieurs, en permettant à deux personnes de contrôler un même personnage. De quoi aider des débutants à maîtriser un jeu, en prenant le contrôle quand nécessaire. Un bon moyen d’éduquer ses enfants aux jeux vidéo, ou d’aider un ami à passer un niveau compliqué, sans le faire à sa place.

Votre ami a besoin d’aide, prenez le contrôle à sa place. // Source : Louise Audry pour Numerama

Le Dolby Atmos pour les jeux en audio 3D

Au lancement de la PS5, l’audio 3D était une des fonctions phares de la console. En plus des retours haptiques de la manette, Sony mettait en avant un son spatial, capable d’améliorer l’immersion. Problème : cet audio 3D était réservé à des casques partenaires ou au son de la télé, en utilisant les micros de la manette pour modéliser une pièce.

Avec la future mise à jour de la PS5, l’audio 3D sera étendu à tous les haut-parleurs Dolby Atmos, y compris les barres de son. Difficile de dire si la différence sera vraiment notable, mais c’est déjà une belle avancée.

Du stockage étendu jusqu’à 8 To

Autre changement intéressant, Sony va doubler le stockage maximal d’une PS5. Les SSD M.2, qui permettent d’étendre le stockage de la console, se limitent aujourd’hui à 4 To. La prochaine mise à jour va étendre cette capacité à 8 To, qui peuvent donc s’ajouter aux 825 Go de stockage intégré.

Quand est-ce que cette mise à jour sera disponible ?

Parmi les autres nouveautés annoncées par Sony, il y a des retours haptiques dans l’interface système (une option d’accessibilité), quelques changements d’interface (les notifications Party, les suggestions de trophées…) ou la recherche dans la bibliothèque.

La réaction à des messages avec des emojis fait aussi partie de cette mise à jour. // Source : Sony

Quand est-ce que la mise à jour de la PS5 sera disponible pour tous ? Dans le passé, Sony a déployé plusieurs bêta, avant de l’étendre à tous les utilisateurs. La logique voudrait que cette mise à jour se déploie à la rentrée, entre septembre et octobre.

