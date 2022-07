Discord, l’application de messagerie instantanée pour les gamers et gameuses, permet de synchroniser son compte avec sa Xbox et sa PlayStation. La méthode est simple, on vous explique comment faire dans cet article.

Vous êtes un gamer ou une gameuse dans l’âme ? Alors, vous devez très certainement connaître Discord — une application de messagerie gratuite pour les joueurs et joueuses. Elle vous permet d’effectuer des échanges par message, ou en vidéo, avec vos amis et dans les nombreux serveurs et canaux dédiés à toutes sortes de jeux (voire pas du tout). L’application permet également, de la même manière que pour Twitch, de steamer vos parties, et de partager ainsi avec les personnes qui vous suivent une expérience vidéoludique particulièrement intéressante.

Mais, la particularité de Discord ne s’arrête pas juste là. En plus de ses nombreuses fonctionnalités, l’application permet également aux joueurs et joueuses de synchroniser leurs comptes avec leurs consoles préférées — offrant ainsi une immersion totale et une expérience de jeu encore plus passionnante.

Dans cet article, nous allons justement vous expliquer comment faire pour connecter votre compte Discord à votre Xbox ou votre PlayStation. À vos marques… Prêts ? Partez !

Synchroiser son compte Discord est très simple. // Source : Montage Numerama

Pourquoi synchroniser son compte Discord ?

Vous vous demandez très certainement quelle est l’utilité d’un tel processus, et si cela vous confère le moindre avantage ? Eh bien, sachez que non.

La raison principale qui vous pousserait à synchroniser votre compte Discord avec vos consoles réside dans l’unique but de communiquer plus facilement avec vos amis ou votre communauté, sans affecter la latence de votre connexion pendant que vous jouez. Cela permet également de partager à vos amis votre expérience de jeu à l’aide du stream, par exemple.

Rien de crucial dans les faits, mais cela reste toutefois recommandé pour favoriser votre expérience de jeu au maximum.

Connecter son compte Discord à sa PlayStation

Les consoles de Sony offrent toujours l’un des potentiels de gaming les plus intéressants du marché. Avec leurs nombreuses exclusivités (on n’oublie pas bien sûr God of War Ragnarök, lequel sortira en novembre 2022 sur PS4 et PS5), ses consoles se sont rapidement hissées parmi l’élite des consoles gaming dans le monde.

C’est par là.

Il y a un peu plus d’un an, le 3 mai 2021, Sony a annoncé avoir conclu (enfin) un partenariat avec Discord. Comment faire pour en profiter ? La méthode est simple, et cela se passe directement depuis votre compte Discord. Afin de le lier avec un compte PSN, il vous faudra suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Discord sur votre ordinateur ou sur votre mobile.

Il vous faudra ensuite accéder à « Paramètres utilisateurs » . Puis, allez dans « Connexions » .

. Puis, allez dans . Enfin, cliquez sur « Ajouter » puis sélectionnez le logo PlayStation.

Connecter son compte Discord à sa Xbox

Le Xbox est toujours une console de référence pour de nombreux joueurs et joueuses, sur le même piédestal que la PlayStation de Sony. Avec la dernière conférence Xbox & Beteshda, nous avons pu voir ce à quoi allaient ressembler les prochaines exclusivités de la console, et il y a du très lourd — même si on se méfie du prochain jeu Starfield, lequel devrait arriver en 2023.

C’est ici !

En attendant, et depuis le 20 juillet 2022, il est désormais possible de synchroniser votre compte Discord avec votre console Xbox, la démarche est toujours (et heureusement) la même. Voici ce qu’il faut faire :

Connectez-vous à l’application Discord (sur votre ordinateur ou sur votre mobile.)

Accédez à « Paramètres utilisateurs » .

. Appuyez sur « Connexions » .

. Enfin, cliquez sur « Ajouter » puis sélectionnez le logo Xbox.

Est-il possible de connecter son compte Discord à sa Nintendo Switch ?

La console nomade de Nintendo porte bien son nom. En plus de s’adapter à tous types de situations, la Nintendo Switch propose un catalogue de jeux très riche et très varié. Celui-ci vous plongera (si ce n’est pas déjà le cas) très certainement dans des univers aussi merveilleux les uns que les autres — si vous ne savez pas quels jeux acheter, nous vous invitons à consulter notre article sur les meilleurs jeux à acheter en 2022.

Revenons maintenant à notre sujet. Sachez, qu’à l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de synchroniser votre compte Discord avec votre Nintendo Switch. En 2019, et via un tweet partagé sur son compte, Discord avait affirmé vouloir signer un partenariat avec la multinationale japonaise. Malheureusement, celui-ci n’a jamais vu le jour. Nintendo a préféré se concentrer exclusivement sur son application Nintendo Switch Online, laquelle propose d’ailleurs le même service que Discord.