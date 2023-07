Si les questions scientifiques vous paraissent un peu trop complexes pour vous y intéresser, allez faire un tour sur TikTok. Des animaux étranges à la géologie des cours d’eaux, certains passionnés vous expliquent tout, dans des vidéos courtes et accessibles. Numerama vous en a fait une sélection.

Qu’est-ce qu’un ion en physique, nos oreilles s’allongent-elles en vieillissant, qu’est-ce que ça ferait de vivre un jour sur Vénus… des interrogations très différentes, mais qui relèvent toutes de domaines scientifiques comme la biologie, l’astronomie, la physique ou la chimie. Les réponses à ces questions peuvent sembler compliquées au premier abord, mais c’est sans compter des passionnés de ces disciplines qui décryptent tout sur TikTok, pour satisfaire notre curiosité.

L’astronomie peut faire peur, mais les contenus pédagogiques aident à mieux la comprendre. //

Source : Unplash/Rad Pozniakov (photo recadrée)

TikTok, un outil de pédagogie

Dans votre esprit, TikTok est probablement plutôt associé à des chorégraphies entre adolescents, des hauls de vêtements de fast-fashion ou des influenceurs qui vous apprennent comment être élégant. Si le réseau social chinois regorge effectivement de contenus de ce style, en suivant les comptes adéquats, il peut également devenir un bon outil éducatif.

Certaines vidéos pédagogiques abordent les questions scientifiques de manière ludique, parfois avec humour, le tout pendant rarement plus de 3 minutes. Un moyen de vous réconcilier avec des disciplines auxquelles, vous ne comprenez peut-être pas grand-chose, tout en prenant les transports ou en restant confortablement assis dans votre canapé.

Les comptes TikTok de science à découvrir

En plus des comptes à suivre sur TikTok que vous fait découvrir chaque mois Numerama, voici une sélection pour mieux comprendre les phénomènes scientifiques qui nous entourent.

La boite à curiosités (Marie Treibert)

Quoi de plus fascinant que les animaux ? Grâce à Laboiteàcuriosités vous vous apprêtez à en découvrir des nouveaux, aux caractéristiques les plus fascinantes les uns que les autres. Les vidéos sont courtes et efficaces, avec une touche d’humour. Et vous serez sûrement étonnés de constater la puissance de la mâchoire de l’hippopotame ou bien qu’il existe une sangsue qui mesure 50 cm à Bornéo…

Bon et en plus, Marie Treibert a fait un podcast sur la Sixième extinction chez Numerama — que de qualités.

Zebroloss

Sur son compte YouTube et sa chaîne TikTok @zebroloss_yt, le jeune homme nous explique tout sur les étoiles, les planètes et les trous noirs. En face caméra, il décrypte avec passion et pédagogie l’astronomie, un domaine qui reste pour beaucoup d’entre nous méconnu, voire angoissant. Zebroloss nous emmène aussi avec lui à l’extérieur pour observer les étoiles et les comètes.

Nozman

Avec ses 1,8 million d’abonnés, il est un des TikTokeurs francophones de vulgarisation scientifique les plus connus. En plus de nous présenter certains de ses objets scientifiques, comme le robot Cubli, @doctnozman répond à des questions qu’on s’est tous déjà posés et qui s’expliquent scientifiquement. Le créateur de contenu réalise aussi de petites expériences autour du mercure, du blob, ou encore en créent un nuage instantané à l’intérieur d’une bouteille. On ne peut pas s’empêcher d’enchainer ses vidéos.

G.eauscience

Elle est hydrogéologue, c’est-à-dire spécialiste des eaux souterraines, et en parle sur les réseaux sociaux. @G.eauscience est incollable sur l’eau et les roches. Une bonne opportunité d’en savoir plus sur la plus grosse source d’eau de France, les idées reçues liées à l’eau ou encore la composition de cette dernière. D’autant que l’eau est au cœur des enjeux liés au changement climatique.

Scilabus

Après plusieurs années sur YouTube, @scilabus est arrivée sur TikTok en 2021. Si elle est spécialisée en mécanique appliquée au corps humain (oui. ça existe), elle aime par-dessus tout traiter de sujets concrets : quels vêtements porter pour rester au frais, pourquoi on ne peut pas s’autochatouiller, comment est-ce que fonctionne un feu… de quoi attiser votre curiosité et raconter ces anecdotes en repas de famille.

