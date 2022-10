Numerama présente sa première série audio : « La 6e extinction », en six épisodes pour explorer les menaces qui pèsent sur le vivant, mais non sans des touches d’espoir.

Avec plus de 7 millions de sessions par mois et une chaîne YouTube à 75 000 abonnés, Numerama est devenu un média de référence sur les sciences et technologies. Pour ce nouveau format, une série audio sur la 6e extinction pour répondre à l’urgence écologique, Numerama s’associe à Marie Treibert, au talent reconnu sur la scène YouTube de la vulgarisation scientifique.

6 épisodes sur la 6e extinction

Une sixième extinction de masse est en cours. La grande différence entre cette crise du vivant et les précédentes, c’est qu’elle est causée par les activités humaines. Nombreuses sont les espèces déjà éteintes. D’autres sont en danger critique de disparition. On pense spontanément à l’ours polaire, mais des centaines d’animaux, moins connus, sont menacés. Avez-vous déjà entendu parler du kakapo ? Saviez-vous que l’axolotl, aujourd’hui si populaire, est lui aussi en danger ?

En 6 épisodes de 15 minutes, immersifs, avec des pointes d’humour, beaucoup de rigueur et une approche compréhensible pour toutes et tous, la vulgarisatrice scientifique Marie Treibert vous propose un voyage dans cette crise inédite. Comme un conte narré au coin du feu, elle invite à prendre conscience des menaces qui pèsent sur le vivant.

Six épisodes toutes les deux semaines :

#1 : La folle histoire du Kakapo — 12 octobre 2022

#2 : Les secrets des fossiles — 26 octobre 2022

#3 : Longue vie aux dodos — 9 novembre 2022

#4 : Le paradoxe de l’axolotl — 23 novembre 2022

#5 : Mais où est le wallaby ? — 7 décembre 2022

#6 : Il y a le feu au lac — 21 décembre 2022

Marie Treibert, la voix de la curiosité

Marie Treibert / portrait

Marie Treibert s’est fait connaître en 2019 en lançant sa chaîne YouTube baptisée « La Boîte à Curiosités ». Ses vidéos teintées d’humour vulgarisent les sciences naturelles et les bizarreries du monde animal. Depuis, elle a écrit deux ouvrages dédiés à la nature chez Larousse et DeBoeck. Elle a aussi participé au podcast Bestioles de France Inter et du Muséum d’Histoire Naturelle. Elle coanime l’émission Twitch d’Arte, Scope, avec Valentine Delattre.

Sa collaboration avec Numerama entérine une ambition commune : sensibiliser sur l’enjeu environnemental en attisant la curiosité envers la science.

Écouter l’épisode 1 : « La folle histoire du Kakapo »

La série audio est disponible sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Deezer.

Ce podcast Numerama est produit par le journaliste scientifique Marcus Dupont-Besnard. Il est réalisé et mis en musique par Mathis Grosos (du studio de Madmoizelle). L’identité visuelle est composée par Audrey Godefroy, Claire Braikeh et Melvyn Dadure. Sous la supervision de la rédactrice en chef de Numerama, Marie Turcan.