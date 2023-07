Facebook Messenger et Instagram rencontrent un bug surprenant. Ce vendredi 7 juillet 2023, les internautes n’arrivent plus à envoyer des images sur ces deux plateformes.

Deux réseaux sociaux de Meta semblent affectés par un étonnant bug, ce vendredi 7 juillet 2023. Plusieurs internautes ont constaté qu’il est impossible d’envoyer des images sur Instagram et sur Messenger.

Sur Twitter, les messages d’étonnement se sont multipliés. « Messenger, vous ne prenez plus en charge le partage de photos ou c’est un gros bug ? », « Mon Instagram bug aujourd’hui ! J’arrive même pas à publier des photos aujourd’hui sur Instagram et ça me saoule », peut-on ainsi lire. Quelques internautes signalent, plus rarement, d’autres types de problèmes, comme les stories qui ne s’affichent plus correctement sur Instagram.

Impossible d'envoyer des photos via sur insta et même Messenger …. 🤦🏻‍♀️ Ça bug… — Lau (@Dumonoia) July 7, 2023

Instagram et Messenger en plein bug

Sur le site DownDetector, qui recense les pannes signalées par les internautes, on peut constater que les problèmes signalés pour Instagram et Messenger sont en hausse aux alentours de 11h30 ce vendredi.

Pannes signalées ce vendredi 7 juillet. // Source : Capture d’écran DownDetector

Numerama a pu vérifier sur les deux services qu’il est effectivement impossible d’envoyer des images. Nos tentatives, aussi bien sur Instagram que sur Messenger, se sont soldées par des échecs.

Le bug sur Instagram. // Source : Capture Numerama

Pour l’instant, le groupe Meta, propriétaire des deux réseaux sociaux, n’a pas réagi au sujet de ce bug. Le dernier message relatif à une panne de ses services remonte au mois de juin sur le compte Twitter officiel de Meta.

Ce dysfonctionnement survient dans un contexte particulier, alors que Meta vient juste de lancer son nouveau réseau social, Threads, la veille — une plateforme étroitement liée à Instagram et qui compte bien rivaliser avec Twitter. D’ailleurs, sur Threads, aucun des comptes officiels de Meta, Instagram ou Messenger évoque pour l’instant ce bug ou sa cause.

