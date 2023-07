Mark Zuckerberg a repassé une tête sur Twitter pour envoyer une pique à Elon Musk, au moment du lancement de Threads.

Voilà onze ans que Mark Zuckerberg n’avait plus écrit sur son compte Twitter. La dernière fois, c’était en 2012 : le fondateur de Facebook invitait ses abonnés à contacter les parlementaires américains pour une opération de lobbying « en faveur d’Internet ». Depuis, plus rien. Plus rien, jusqu’au 6 juillet 2023. Le compte @finkd est revenu d’entre les morts.

En guise de message, une seule image, celle de la célèbre scène tirée de la série Spider-Man où l’on voit deux personnes costumées en homme araignée se pointer du doigt mutuellement. Aucun texte, aucune explication. Juste le mème (sans doute l’un des plus connus) que l’on utilise pour illustrer une situation où l’on se blâme réciproquement en suggérant que l’autre est inauthentique.

Mark Zuckerberg a une cible : Twitter

Cette publication, évidemment, n’est pas fortuite. Elle arrive au moment où Mark Zuckerberg lance une grande offensive contre Twitter avec le projet Threads. Il s’agit ni plus ni moins que d’un Twitter-like à la sauce Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Les errements de Twitter sous la direction d’Elon Musk sont perçus comme une occasion en or de lui porter un coup fatal.

La sortie de Threads (qui n’est pas encore disponible en France, mais il existe une solution pour télécharger comme l’app et s’y inscrire) s’inscrit plus largement dans une inimitié croissante entre les deux dirigeants d’entreprise. La rivalité entre Elon Musk et Mark Zuckerberg autour du microblogging (Twitter vs Threads) a d’ailleurs pris une tournure surprenante, avec un projet de combat.

Mark Zuckerberg, d’ailleurs, a continué à lancer des piques à l’endroit d’Elon Musk, en répondant à certains internautes qui l’interpellaient sur Threads. « Nous n’en sommes qu’aux premiers instants du premier tour », a écrit le patron de Facebook, filant la métaphore de l’affrontement avec son compétiteur. Un affrontement virtuel avant une rencontre bien réelle.

Objectif : le milliard. Pour l’heure, la plateforme a déjà réuni 10 millions de personnes. // Source : Capture d’écran

Le fondateur du réseau social a aussi mis les choses au clair : pas question de faire du « shitposting » comme le fait Elon Musk a longueur de tweets toute la journée. « Ce n’est pas mon style, mais je suis sûr qu’il y aura beaucoup de contenus divertissants ici… » Mark Zuckerberg impose un contraste de sérieux face à l’attitude déroutante et changeante d’Elon Musk.

Quant aux ambitions de Mark Zuckerberg, elles sont claires : il s’agit de surclasser Twitter. « Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes. Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi. Espérons que nous y parviendrons.» Elon Musk pourrait prendre une rouste, et pas seulement dans l’octogone.

