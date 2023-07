Si les soldes sont une bonne occasion pour refaire sa panoplie gaming ou pour investir dans un nouveau laptop, ils sont aussi un bon moment pour changer de téléphone. Samsung, Apple, Xiaomi… la plupart des grandes marques applique des réductions intéressantes et pas uniquement sur leurs entrées de gamme. Certains modèles récents bénéficient, eux aussi, de bons prix durant les soldes. Découvrez les smartphones soldés pour lesquels il faut opter.

Plus que de simples téléphones, les smartphones d’aujourd’hui sont bourrés d’applications et de technologies qui nous facilitent la vie quotidienne. La plupart sont même de véritables photophones : il n’est plus nécessaire d’investir dans un appareil photo pour immortaliser ses souvenirs du quotidien. Ces fonctionnalités à la pointe de la technologie ont un prix. Et s’il n’est pas évident de trouver de bons smartphones à moins de 300 €, il peut aussi être compliqué de trouver le bon forfait.

Les modèles les plus haut de gamme des grandes marques telles que Samsung et Apple s’envolent au-delà des 1 000 €. Les soldes et autres périodes de promotions sont donc les bienvenues. Elles sont l’occasion de s’équiper de modèles premium encore assez récents à des prix abordables. À condition de bien se préparer pour éviter les arnaques, ou de suivre des guides, comme celui-ci, pour vous orienter sur les meilleurs bons plans.

Les meilleurs bons plans sur les smartphones pendant les soldes :

Nothing Phone (1) soldé à 369 € au lieu de 499 €

Les Samsung Galaxy soldés

Samsung Galaxy A14 5G soldé à 176 € au lieu de 249 €

au lieu de 249 € Samsung Galaxy S21FE soldé à 395 € au lieu de 759 €

au lieu de 759 € Samsung Galaxy S22 soldé à 569 € au lieu de 859 €

Les iPhone en soldes

iPhone 12 soldé à 599 € au lieu de 809 €

au lieu de 809 € iPhone 14 soldé à 819 € au lieu de 1 019 €

au lieu de 1 019 € iPhone 14 Pro Max soldé à 1 379 € au lieu de 1 479 €

Oppo Find X5

Les smarpthones Xiaomi

Redmi 11 Pro

Xiaomi 12T

Nothing Phone 1 avec 130 € de remise

Le Nothing Phone 1 a beaucoup fait parler de lui. Hormis son rapport qualité prix appréciable, c’est surtout son design original qui a retenu l’attention. Commercialisé habituellement à 499 €, on le trouve à 369 € sur le site de la Fnac. Nothing, la marque qui succède à OnePlus à su séduire avec son téléphone qu’il s’illumine.

Ce qui le distingue d’autres téléphones, ce sont ses LED apparentes disposées au niveau du dos de l’appareil. Elles s’allument en fonction de vos utilisations et clignotent au rythme de vos appels et notifications. Ce Glyph, comme la marque l’appelle, permet également d’être informé de l’état de la batterie ou encore du passage du mode sonnerie vers le silencieux. Le smartphone de Nothing brille aussi par sa fiche technique plutôt généreuse au regard de son prix. Des bordures fines et arrondies accueillent un bel écran OLED de 6,55 » cadencé à pas moins de 120 Hz.

Un processeur Snapdragon 778G +s’occupe de faire tourner le sprincipales applications avec suffisamment de fluidité, même si ce point pourrait être amélioré. Le module photo, composé d’un capteur principale de 50 Mpx, et d’un ultra grand angle, s’en sort très bien pour sa gamme de prix. Enfin, l’autonomie de la batterie ne vous laissera pas tomber et tiendra sans problème la journée.

Les meilleurs soldes sur les téléphones Samsung

Samsung Galaxy A14 5G : encore moins cher en soldes

Samsung décline ses Galaxy haut de gamme dans des gammes plus abordables. Le Galaxy A14 5G, habituellement trouvable à 249 €, profite des soldes pour passer en dessous de la barre des 200 €, à 176 € précisément sur le site Ubaldi.

Entrée de gamme oblige, Samsung a dû faire quelques concessions pour proposer un appareil fonctionnel, esthétiquement réussi à un prix très raisonnable. Si vous ne faites pas tourner Fortnite avec, vous pouvez sans problème consulter vos mails, naviguer aisément sur la toile et échanger sur vos réseaux sociaux. Son écran LCD de 6,6 pouces, rafraîchit à 90 Hz, est tout à fait adapté pour regarder confortablement séries et vidéos. Certes, la dalle LCD est moins lumineuse qu’une dalle OLED, mais aussi beaucoup moins chère.

Sans faire de miracles, la puce Mediatek Dimensity 700, épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, fera tourner correctement les principales applications. Les 5 000 mAh de la batterie vous laissent une autonomie pouvant dépasser la journée.

On ne présente plus Samsung, le géant de la téléphonie. Les Galaxy correspondent à ses modèles les plus haut de gamme et avec sa collection Fan Edition, Samsung cherche à réduire les coûts de manière à proposer de bonnes performances à moindre coût en troquant, par exemple, l’aluminium pour du plastique. Si les 759 € que valait le Galaxy S21 FE à sa sortie ont beaucoup fait parler, son prix soldé à 399 € mettra tout le monde d’accord.

Le design reprend celui de la gamme des Galaxy S21 et malgré son plastique, le Galaxy S21 FE reste robuste. Doté d’une certification IP 68, il est résistant à l’eau et à la poussière. Son écran de 6,4 pouces est sans contexte son argument le plus convaincant. Rafraîchie à 120 Hz, sa dalle AMOLED, protégée par du Gorilla Glass Victus, répond au doigt et à l’œil et offre de belles couleurs lumineuses. Le SoC, un Snapdragon 888, épaulé par 6 Go, répondra parfaitement aux tâches les plus courantes et atteindra ses limites sur les jeux gourmands avec les graphismes poussés à fond.

Sorti en 2022, le Samsung Galaxy S22 conserve de très bons arguments, surtout en soldes à 569 €. Le téléphone coûte encore 859 € sur le site officiel de Samsung.

Sa puissante puce Exynos 2200 ne perd rien de ses qualités et fait tourner le téléphone avec une fluidité exemplaire. L’écran de 6,1 pouces cadencé à 120 Hz est un régal pour les yeux grâce à sa dalle OLED dotée d’une définition FHD +. Autre point fort du téléphone, son module photo composé de trois capteurs de 50, 12 et 10 Mpx. Sa batterie de 3 700 mAh vous obligera à modérer vos usages, si vous voulez tenir toute une journée, mais la charge rapide, jusqu’à 25W, permet de recharger la batterie rapidement.

Le Samsung Galaxy S22

Les iPhone en solde

Apple iPhone 12 : avec 200 € de remise pour les soldes, il passe à 599 €

Loin d’être le modèle le plus récent, l’iPhone 12 date de 2020. Il coûte pourtant encore plus de 800 € en dehors de toute promotion. Nous l’avons trouvé avec 200 € de remise à moins de 600 €. C’est une excellente occasion pour acquérir un téléphone haut de gamme, toujours d’actualité.

Malgré les années, l’iPhone 12 conserve d’excellentes qualités et sa puce Bionic A14 ne prend pas une ride. Ses dimensions idéales et son poids de 164 g lui confèrent une prise en main agréable. L’écran OLED Super Retina de 6,1 pouces est d’une bonne luminosité, même en extérieur. Comme sur la plupart des iPhone standards, le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz, mais n’empêche pas de jouer à la plupart des jeux. Streaming, jeux vidéos et applications tourneront à la perfection. Les deux capteurs de 12 Mpx prennent de bonnes photos, mais restent en dessous de ce que proposent les photophones plus récents.

L’iPhone 14 n’apporte que très peu d’amélioration par rapport à l’iPhone 13, comparativement aux versions plus premium, l’iPhone 14 Pro et le Pro Max qui apportent une réelle nouveauté. Si son prix habituel à plus de 1 000 € nous fait hésiter à le recommander à côté de l’iPhone 13, en soldes à 819 €, nous le recommandons sans aucun souci.

L’iPhone 14 partage la même puce que l‘iPhone 13, la Bionic A15. Accompagné de 128 Go de stockage, le SoC d’Apple permet de lancer plusieurs tâches sans ralentir avec une fluidité exemplaire. Les finitions sont dignes de n’importe quel autre produit de la marque et le design est toujours aussi soigné et épuré. L’écran Retina n’est pas ce qui se fait de plus performant aujourd’hui, mais il procure une excellente luminosité. Sa fréquence d’affichage de 60 Hz pourrait être un frein pour les gameuses et gamers, pour autant, les jeux tourneront sans aucune difficulté avec une qualité plus que correcte. Les deux capteurs de 12 Mpx et le logiciel de traitement des photos vous assurent de beaux clichés de jours comme de nuit. Comptez une bonne journée d’utilisation avant d’être à court de batterie ou d’avoir recours à une batterie externe.

Ce n’est clairement pas la réduction la plus importante de ce guide, mais pour quiconque souhaiterait s’équiper du Nec plus ultra d’Apple, les 100 € de remise sont toujours bons à prendre. Vendu 1 479 € sur le site officiel d’Apple, vous le trouverez à 1 379 € sur le site de la Fnac.

Modèle premium oblige, les finitions sont irréprochables. Le téléphone embarque une nouvelle puce Bionic A16, et voit apparaître l’ilot dynamique ainsi que l’always-on permettant de laisser l’écran visible, même une fois éteint. De petites améliorations qui ne tranchent pas avec les modèles premium précédents, mais qui révolutionneront l’usage des personnes habituées à des modèles antérieurs à l’iPhone 12. L’autonomie de la batterie dépasse la journée et la fréquence d’affichage adaptative monte jusqu’à 120 Hz. L’écran OLED de 6,7 pouces est lumineux et les photos sont d’excellente qualité grâce à son module photo embarquant un capteur principal de 48 Mpx, un zoom optique et un ultra gand angle.

Pour en savoir plus, consultez notre test complet de l’iPhone 14 Pro Max.

Oppo Find X5 à 450 € au lieu de 715 €

Oppo, marque chinoise implantée en France depuis quelques années (mais plus pour très longtemps), s’est fait connaître grâce à ses téléphones milieu de gamme et premium de qualité au prix abordables. Le Find X5 sorti à presque 1 000 € est actuellement proposé avec plus de 30 % de remise. À 450 €, l’Oppo Find X5 devient très intéressant. Mais dépêchez-vous, la marque quitte bientôt la France et les stocks ne seront pas approvisionnés.

Avec son design fin et ses finitions soignées, l’Oppo Find X5 a tout d’un modèle haut de gamme. À commencer par son écran AMOLED de 6,5″ en définition Full HD+ et qui occupe 90 % de la face avant. Sans être complètement adaptative, la fréquence de balayage se règle sur 60 ou 120 Hz. Au cœur de l’appareil, une puce Snapdragon 888 s’occupe de faire tourner les applications. Ce n’est pas la puce la plus récente, mais à ce prix, les performances qu’elles délivrent sont confortables et vous pourrez jouer sans craindre la surchauffe de l’appareil. La batterie de 4 800 mAh vous accompagnera sur une journée et se chargera très vite grâce à la charge rapide possible jusqu’à 80 W.

Les soldes sur les téléphones Xiaomi

Comme souvent Xiaomi ne déçoit pas. Avec son Redmi note 11 Pro, Xiaomi propose un milieu de gamme au bon rapport qualité prix. Vendu aux alentours de 300 € en dehors des soldes, on le trouve actuellement à 224 €.

Pour ce prix, le Redmi Note 11 Pro se paie le luxe d’une jolie dalle Amoled de 6,67 pouces rafraichit à 120 Hz en plus d’une définition en Full HD+. L’image est nette et lumineuse à l’intérieur comme à l’extérieur. Le SoC Helio G96 est épaulé par 8 Go de RAM. Il fera tourner les applications quotidiennes sans difficultés, mais atteindra ses limite dans les tâches les plus gourmandes. Idem pour les jeux, ne poussez pas vos graphismes à fond sous peine de subir quelques ralentissements. S’il ne dispose pas de 5G, le Redmi Note Pro 11 est certifié IP53 le rendant résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière. Sa batterie de 5 000 mAh tiendra sans problème une journée complète et son module photo polyvalent s’équipe d’un capteur de 108 Mpx. C’est un milieu de gamme réussi qui conviendra parfaitement pour un usage standard d’un téléphone.

Xiaomi 12T soldé à 396 € au lieu de 649 €

Xiaomi décline ses modèles les plus prémiums dans une gamme qui se veut plus abordables sans sacrifier l’essentiel. C’est à cette gamme qu’appartient le Xiaomi 12T sorti fin 2022. D’ordinaire, il est vendu au prix de 649 € dans sa version la plus généreuse en stockage, mais on peut le trouver en soldes à 396 € avec 128 Go ou à 459 € avec 256 Go.

Le Xiaomi 12T embarque une grosse batterie de 5 000 mAh capable de tenir toute une journée à utilisation intensive en plus de se recharger complètement en seulement 25 minutes. Outre son autonomie confortable, le Xiaomi 12T est élégant avec un dos mat du plus bel effet. L’écran n’est pas en reste avec une belle dalle Amoled de 6,67 pouces, compatible HDR et cadencée à 120 Hz. C’est au niveau du processeur que Xiaomi réalise quelques concessions en intégrant une puce Dimensity 8100 de MediaTek. Un peu moins performant que la puce de Qualcomm, le SoC fera tourner vos applications et vos jeux sans difficultés. Le capteur principal de 108 Mpx, accompagné d’un ultra-grand angle et d’un objectif macro, réalise de belles photos dans les bonnes conditions lumineuses. En somme le Xiaomi 12T n’a rien à envier à son grand frère le 12T Pro, car il embarque le nécessaire à prix réduit.

La version à 128 Go :

La version à 256 Go :

