Pour séduire les jeunes, Deezer annonce le lancement d’une grande mise à jour de son application avec plusieurs nouveautés. Le service de streaming musical va permettre de personnaliser son algorithme et de partager des morceaux avec ses amis sur Spotify, Apple Music ou YouTube.

Il est rare de voir un service de streaming musical lancer plusieurs nouveautés d’un coup. Habituellement, les Spotify, Apple Music, YouTube Music ou Deezer gagnent quelques petites fonctions de temps en temps, sur lesquelles les marques communiquent grandement. Une stratégie qui vise à faire parler de soi sur les réseaux sociaux.

Le 16 avril, Deezer a fait le pari de révéler une dizaine de nouveautés simultanément. Certaines seront déployées dans les prochains jours, d’autres attendront mai. Avec cette stratégie, Deezer veut séduire les « moins de 34 ans », qui représentent 40 % de ses auditeurs.

Le marché du streaming audio est encore peu développé en France (moins de 20 % des Français sont abonnés), Deezer espère progressivement convaincre les jeunes de choisir une offre payante. Le service français est actuellement sur une bonne dynamique, puisqu’il est désormais rentable et que Deezer voit sa part d’utilisateurs gratuits diminuer.

Récap’ mensuel, algorithme transparent, bouton dislike et intégration de Spotify/Apple… Les nouveautés de Deezer

Deezer se dit fier des nouveautés annoncées le 16 avril qui sont, selon les dires de son directeur général Alexis Lanternier, « des premières mondiales ». Le service de streaming imagine plusieurs fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’écoute, en supprimant notamment ces moments où une playlist générée automatiquement diffuse des morceaux que l’on n’a pas envie d’entendre. Deezer fait aussi le pari de s’ouvrir à la concurrence en intégrant des liens vers ses rivaux Spotify, YouTube Music et Apple Music, afin de promouvoir un message pro-musique, quitte à desservir ses propres intérêts.

Certaines seront disponibles le 28 avril, d’autres le 2 mai.

1) Deezer va intégrer des liens vers Spotify et Apple Music

En mai, Deezer va intégrer une option inédite sur le marché du streaming musical : une intégration des services concurrents.

Quand un abonné Deezer partagera un lien vers un morceau ou un album à un ami, ce dernier ne sera pas obligé d’ouvrir Deezer pour y avoir accès. Le lien pointera vers une page web avec un accès Deezer, un accès Spotify, un accès Apple Music et un accès YouTube Music. Une stratégie qui vise à faire de Deezer la seule plateforme d’écoute qui ne vous force pas à le choisir, et donc à se rendre plus sympathique dans un marché où chacun ne cesse de dénoncer les abus des autres.

Les nouveautés Deezer annoncées en 2025. On aperçoit les boutons Spotify et Apple Music sur la deuxième capture à gauche. // Source : Deezer

2) Un bouton « Je n’aime pas » apparaît

En avril, les utilisateurs de Deezer verront surgir un nouveau bouton sur le lecteur : un cœur barré. Il est l’opposé du bouton en forme de cœur, qui sert à ajouter un artiste ou un morceau à ses favoris. Ce bouton dislike a pour rôle d’indiquer à l’algorithme qu’un morceau nous agace ou nous déplait, de façon à ne plus le recroiser.

3) MyDeezerMonth : Deezer lance un récapitulatif mensuel façon Spotify Wrapped et Apple Music Replay

Tous les ans, les services de streaming cartonnent avec leurs récapitulatifs de fin d’année. Spotify Wrapped est le plus connu d’entre eux, mais MyDeezerYear rencontre aussi un grand succès grâce à son système de quiz à envoyer ses amis. L’entreprise indique à Numerama que 4 millions de personnes ont utilisé la fonction en 2024, pour 2,5 millions de partages.

Pour surfer sur ce succès, Deezer va lancer en mai un récapitulatif mensuel appelé MyDeezerMonth. Vos écoutes d’avril sont actuellement analysées par un algorithme qui vous proposera un premier récapitulatif mensuel dès mai. Deezer affichera des statistiques sur les écoutes, les découvertes et les genres préférés de ses utilisateurs, avec la possibilité de créer des stories pour les réseaux sociaux. Certaines fonctions, comme les quiz, resteront exclusives au récapitulatif annuel.

Le nouveau récap’ mensuel de Deezer, qui commencera avec le récap avril 2025. // Source : Deezer

Deezer n’est pas le premier à lancer sur ce créneau. Apple Music, avec sa fonction Replay, dispose aussi d’une actualisation tous les mois. Deezer compte néanmoins aller plus loin dans l’intégration, avec des récapitulatifs disponibles sur son profil.

4) Changer le style d’une playlist en une seconde

Deezer Flow, la playlist intelligente de Deezer, va gagner une fonction bien pratique dans les prochains jours : la possibilité d’écouter autre chose. Le genre musical choisi ne colle pas avec votre état d’esprit ? Appuyez sur le nouveau bouton dans le lecteur et demandez des morceaux plus dynamiques, pour faire du sport par exemple.

5) L’algorithme de Deezer devient transparent (et modifiable)

Nouveauté majeure : Deezer va devenir le premier service de streaming musical qui explique son algorithme.

Depuis le lecteur, un nouveau bouton « Gérer » servira à comprendre ce qui influence ses recommandations. On pourra supprimer des morceaux/artistes de son historique, voire bannir certains contenus (les morceaux écoutés par vos enfants, par exemple). Les changements seront instantanés, avec des écoutes de suite qui suivront vos vrais goûts. La nouveauté sera déployée en avril.

Les nouveautés de Deezer annoncées le 16 avril 2025. // Source : Numerama

6) Créer des couvertures de playlist

Contrairement à Apple Music, qui utilise l’IA générative pour vous permettre de créer des pochettes pour vos playlists, Deezer mise sur un éditeur manuel avec sa prochaine mise à jour, attendue en mai.

Concrètement, les abonnés à son application pourront créer des images pour chacune de leurs playlists. Ils auront accès à une bibliothèque d’images, de stickers et d’émojis, avec la possibilité d’ajouter du texte. Il sera évidemment possible de partager ses playlists à ses amis.

7) L’onglet Favoris sera personnalisable

Autre changement prévu en mai : Deezer va offrir de la flexibilité aux utilisateurs de son application. L’onglet Favoris sera bientôt personnalisable, avec la possibilité de ranger les podcasts, les playlists, les coups de cœur, les albums et les artistes dans l’ordre de son choix. Seul le premier module apparaîtra dans un widget interactif, les autres prendront la forme d’une liste.

Deezer va lancer plusieurs options de personnalisation. // Source : Deezer

8) Deezer continue de tester son générateur de playlists avec Gemini

Enfin, même si ce n’est pas réellement une nouveauté, Deezer a donné des nouvelles de son générateur de playlists grâce à un prompt envoyé à Google Gemini. Le service est encore perfectible, mais est désormais déployé chez 20 % des utilisateurs payants. Il se propagera chez les autres dans les mois à venir.

Avec toutes ces nouveautés, Deezer a pour espoir d’attirer de nouveaux utilisateurs, notamment les jeunes, dans son application. Surtout populaire en France, où il doit une partie de sa popularité aux partenariats (Orange notamment), Deezer croit pouvoir séduire la gen Z avec des fonctions indisponibles ailleurs. Les deux mises à jour d’avril et mai visent à attirer de nouvelles personnes dans l’application, en se rendant plus cool que les autres.

