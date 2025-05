Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sorti plus tôt cette année, le nouveau MacBook Air M4 voit déjà son prix fondre à l’occasion des French Days. Une baisse bienvenue pour un modèle aussi récent qui fait partie des meilleurs choix niveau laptop.

Apple a l’habitude de maîtriser ses prix avec une certaine rigueur. En général, il faut patienter des mois avant de voir les derniers produits Apple en promotion. Pourtant, à l’occasion des French Days 2025 : le tout dernier MacBook Air M4, sorti en mars, subit déjà une première grosse baisse de prix.

Affiché à 1 199 € à sa sortie, le modèle 13,6 pouces profite de 100 € de réduction sur la Fnac et passe aujourd’hui à 1 099 €.

C’est quoi, ce MacBook ?

Présenté en mars 2025, le MacBook Air M4 capitalise sur les forces historiques de la gamme : légèreté, autonomie et design minimaliste… À première vue, aucune différence avec les anciennes générations. C’est sous la coque que se cache la principale nouveauté de ce modèle : à savoir, l’ajout de la Puce M4, succédant à la déjà performante M3.

Cette nouvelle génération promet de meilleures performances énergétiques et surtout un boost notable pour les usages liés à l’intelligence artificielle, grâce à un Neural Engine amélioré (+30 % de performances IA selon les premiers tests). Dans l’usage quotidien, les gains face au précédent modèle M3 restent discrets pour la majorité des utilisateurs. L’évolution la plus tangible réside surtout dans la polyvalence multitâche, grâce aux 16 Go de RAM par défaut (une décision déjà prise pour les modèles M3 quelque temps après leur sortie).

Apple MacBook Air M4 // Source : Nino Barbey / Numerama

L’écran reste un LCD 60 Hz, certes de très bonne facture, mais un peu daté face aux standards actuels du haut de gamme. Sur cette génération, Apple fait cependant un effort sur la caméra qui propose désormais une fonction Center Stage pour suivre le sujet — ce qui peut être utile lors d’appel en groupe par exemple.

À ce prix, ce MacBook Air M4 est-il une bonne affaire ?

À 1 099 euros, le MacBook Air M4 est un choix extrêmement pertinent pour quiconque cherche un ordinateur portable fiable, endurant et suffisamment performant pour du multitâche intensif, sans entrer dans le domaine très spécifique du gaming, du montage en très haute résolution ou de la conception en 3D.

Son autonomie de deux jours, son format et sa fluidité méritent l’investissement. Cependant, quelques concessions subsistent : pas de grand bond technologique sur l’écran, un stockage initial limité à 256 Go, et des options de personnalisation coûteuses qui grèvent rapidement le budget.

Les points à retenir sur MacBook Air M4 :

Excellente autonomie

Puce M4 avec 16 Go de RAM

Écran toujours limité à 60 Hz

