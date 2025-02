Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La MSI Claw A1M est la première console portable de MSI. Son bon rapport qualité-prix en fait un modèle de choix, encore plus lorsque son prix baisse presque de 50 %.

MSI est l’un des fabricants de PC gamer les plus connus. Sa première console portable, la MSI Claw A1M, vient concurrencer Asus et sa ROG Ally sur le marché des consoles portables. Avec une bonne ergonomie et des performances à la hauteur, elle s’impose comme un excellent modèle, et l’une des meilleures alternatives au Steam Deck.

La MSI Claw A1M-042FR, sortie début 2024, est normalement vendue 799 €. Elle est actuellement proposée au prix de 429 € sur Amazon.

C’est quoi, cette console de MSI ?

La MSI Claw possède un design classique proche de la ROG Ally ou du Steam Deck, design qui a fait ses preuves. La console est agréable à prendre en main, malgré ses 675 g sur la balance. Son poids est néanmoins bien réparti grâce à une très bonne conception et des matériaux de qualité. Les gâchettes et les joysticks s’accompagnent d’ailleurs d’une technologie qui empêche le stick drift et les actions non désirées. Avec son dos ouvert, la console profite d’un refroidissement optimal, mais est plus vulnérable aux chocs.

Niveau configuration, les boutons sont judicieusement placés, avec une disposition qui rappelle une manette Xbox traditionnelle. Seul reproche : la croix directionnelle a tendance à s’écraser légèrement lorsqu’elle est sollicitée. La MSI Claw embarque une dalle IPS LCD Full HD de 7 pouces, au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, offre une bonne luminosité et une colorimétrie bien calibrée. Le SoC Intel Core Ultra 5 135H couplé à 16 Go de RAM permet aux jeux de tourner dans de bonnes conditions, sans chauffe de la console et dans un bruit relativement discret.

À ce prix, la console de MSI est-elle une bonne affaire ?

Moins de 430 €, c’est une très bonne affaire pour une console puissante et une excellente alternative à ses concurrentes. En dehors des belles performances et de l’écran de qualité, la MSI Claw propose une interface sous Windows qui offre une grande compatibilité avec les jeux PC disponibles sur Steam, Epic Games Store ou PC Game Pass. Une surcouche MSI Center M permet de rendre la navigation dans les menus plus agréable.

Vous retrouverez aussi une connectique bien fournie, avec un port Thunderbolt 4, un lecteur de cartes microSD et une prise jack 3,5 mm. Un SSD de 512 Go vient compléter l’ensemble. Enfin, niveau autonomie, la console de MSI ne fait pas mieux que Steam ou Asus, avec seulement 2 h d’utilisation en mode Super batterie.

Les points à retenir la MSI Claw :

Une excellent ergonomie et un poids bien réparti

Grande compatibilité

Silencisuese et ne chauffe pas

