Midjourney v5.2 lance un zoom arrière pour inventer un décor autour d’une image. En modifiant le prompt au passage, il est possible aussi de changer l’ambiance de la scène.

Nouveau bond en avant pour Midjourney. L’intelligence artificielle générative spécialisée dans la création de visuels à la volée vient de recevoir une grosse mise à jour, le 22 juin, un mois et demi après la sortie de Midjourney v5.1. Les changements qui arrivent avec Midjourney v5.2 incluent une option de zoom arrière qui prolonge le décor d’une scène autour de sa création.

Cette version arrive en amont de Midjourney v6, attendu pour cet été.

Cette fonction, appelée « zoom out », sert à demander à Midjourney de générer davantage d’environnement autour. Vous tapez votre prompt, vous choisissez une image parmi les quatre (ou bien, vous recommencez, en changeant votre instruction ou en choisissant une variation). Une fois que vous avez une image qui vous convient, les options apparaissent.

Voici un exemple, inspiré par le prompt de la consultante en IA Alie Jules. Avec cette instruction « closeup shot of an alien princess, green slime:: hyper realistic », l’outil a d’abord proposé l’image de gauche — C’est celle que l’on a choisi parmi les quatre générés par Midjourney. Nous avons demandé un « zoom arrière x2 ». Sur les quatre autres images, on en a choisi une : celle de droite.

L’image de base… …l’image étendue

Par défaut, Midjourney affiche deux options de dézoom : un zoom arrière de 1,5x et un zoom arrière de 2x. Il est aussi possible de choisir un dézoom personnalisé avec le bouton « custom zoom ». Enfin, il existe une fonction de vignettage pour passer l’image dans une dimension carrée. Cela aura pour effet de relancer quatre visuels, avec une hauteur et une largeur identiques.

Les options apparaissent une fois que vous choisissez une image parmi les quatre. // Source : Capture d’écran

Réinventer le décor avec le zoom arrière.

Il existe une astuce pour orienter Midjourney dans la création du décor : c’est ce que note par exemple Cakedroid sur Twitter. L’astuce consiste à choisir le bouton « zoom out » pour réafficher le prompt dans une boîte de dialogue. À ce moment-là, vous pouvez modifier le texte — en le complétant ou en retirant des éléments. Libre à vous, ensuite, de bouger ou non le paramètre du zoom.

Par exemple, nous avons repris notre prompt et avons ajouté « sitting in the car, driving » pour la toute première image. En relancer le dézoom x2, l’option permet de changer l’ambiance autour du personnage. Les variations dépendront de votre prompt, ce que vous ajoutez et si vous optez pour les options de variation forte ou faible, pour un rendu plus ou moins crédible.

Un exemple. // Source : Numerama avec Midjourney

