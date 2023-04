Midjourney est un outil sur lequel les internautes tâtonnent encore. Il existe quelques commandes à connaître pour créer des images plus intéressantes avec cette IA générative.

Vous avez créé un compte sur Discord pour utiliser Midjourney ? Vous avez testé quelques requêtes pour créer des images ? Passer à un niveau supérieur nécessite de travailler désormais vos « prompts », ou consignes, pour indiquer à l’intelligence artificielle ce que vous avez précisément en tête. Parfois, cela veut aussi dire utiliser des commandes précises.

Midjourney est une plateforme en évolution constante. De nouvelles fonctions fleurissent régulièrement. Les plus basiques sont certainement déjà connues et employées des power users. Mais pour les autres internautes, il peut être utile de connaître plusieurs procédés et réglages communs. En voici donc cinq, qui devraient bousculer votre façon d’utiliser Midjourney.

Générer des motifs répétitifs sur Midjourney

Midjourney fournit une commande appelée « tile » qui a pour effet de répéter un motif dans votre image, pour un effet de papier peint. Vous pouvez tout aussi bien donner un prompt très basique, pour reproduire par exemple du feu ou des feuilles, ou bien concocter une requête plus complexe, pour créer un rendu plus élaboré. Ci-dessous, des fleurs de feu que l’on a imaginées.

Un motif qui se répète sur tout le dessin. // Source : Numerama avec Midjourney

Créer des images de manga avec Midjourney

Par défaut, le système d’intelligence artificielle de Midjourney est calibré sur une version générale pour la création d’image. Celle-ci peut être utilisée dans différentes versions (v1, v2, et ainsi de suite jusqu’à la v5). Mais il existe aussi des options bien plus spécialisées. Midjourney a ainsi un générateur appelé Niji qui est taillé pour des visuels imitant le style japonais.

Ce petit panda a été créé avec Niji. // Source : Numerama avec Midjourney

Fusionner des images avec Midjourney

Donnez à Midjourney plusieurs images et l’IA sera capable de les fusionner. C’est ce que permet la commande « blend ». Il vous suffit de lui donner au moins deux illustrations de votre choix — attention de n’utiliser que celles pour lesquelles vous avez le droit de le faire — et l’IA se charge de les remixer ensemble. Cela donne des résultats étonnants.

Une photo contenait le drapeau français sous l’Arc de triomphe, une autre un chat. Le résultat ? Un matou à l’air très patriotique. // Source : MIdjourney

Créer des variantes d’une image avec Midjourney

Midjourney a introduit début avril une nouvelle commande qui permet de demander au système d’IA de décrire une image qu’on lui propose. Ensuite, à partir de ce visuel et de ce que le système a compris, il est possible de lui demander d’imaginer des variations — en remplissant le prompt ou bien en le laissant tel quel. Tout passe par la commande « describe ».

Plusieurs variations imaginées par Midjourney à partir d’un premier visuel. // Source : Numerama avec Midjourney

Afficher les options cachées de Midjourney

Les réglages de Midjourney ne sont accessibles qu’en tapant une requête précise : « settings ». C’est à partir de ce panneau de commande que vous pouvez ajuster la façon dont Midjourney fonctionne : quelle qualité d’image voulez-vous ? Quelle version de Midjourney ? Souhaitez-vous utiliser une IA plus spécialisée ? Et ainsi de suite.

Plusieurs réglages peuvent être modifiés dans Midjourney. // Source : Capture d’écran

