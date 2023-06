Une nouvelle version de Midjourney est attendue dans les prochaines semaines. Elle succédera à Midjourney v5, sortie en mars.

Évoluer vite, évoluer souvent. Depuis le lancement de la première version de son modèle d’intelligence artificielle (IA) générative spécialisée dans les images, le laboratoire américain Midjourney a enchaîné les mises à jour. Si la v1 sortait en février 2022, la v2 est apparue en avril de la même année, suivie de la v3 en juillet et de la v4 en novembre.

Aujourd’hui, la branche la plus récente est Midjourney v5, qui a fait ses débuts au mois de mars 2023 (il y a eu depuis une évolution intermédiaire, avec Midjourney v5.1 et son mode « raw », en mai). Trois mois ont passé depuis la sortie de Midjourney v5. Et les aficionados de l’IA générative s’interrogent désormais sur la date de lancement de Midjourney v6.

Quant sort Midjourney v6 ?

D’après la consultante Alie Jules, qui indique avoir obtenu des informations venant de David Holz, le fondateur de Midjourney, la sortie de Midjourney v6 est l’affaire de quelques semaines. Les estimations actuelles, basées sur des discussions datant du début du mois de juin, suggèrent un lancement durant l’été — vraisemblablement autour du mois de juillet.

C’est une échéance plausible : historiquement, Midjourney a toujours espacé chaque sortie de quelques mois à peine (environ deux mois entre la v1 et v2, trois pour la v3 et quatre pour la v4 puis la v5). Si le calendrier avancé par Alie Jules tient, cette règle serait une nouvelle fois respectée, avec un écart d’approximativement quatre mois entre la v5 et la v6.

D’après Alie Jules, la v6 aurait dû sortir plus tôt, mais, affirme-t-elle, il a fallu que Midjourney remanie ce modèle en cours de route. Une version intermédiaire, v5.2, est également en chemin, à une date inconnue, mais logiquement avant la v6. Pour l’heure, Midjourney ne communique pas activement sur ces deux versions, ni sur le site ni sur Twitter ni sur le Discord.

Un exemple d’illustration gérénée par Midjourney. // Source : Numerama avec Midjourney

Ce que prévoit Midjourney avec la v6 est encore floue. Alie Jules indique qu’il y a eu un travail en amont pour affiner les données servant à entraîner le modèle. Il est aussi indiqué des progrès dans la compréhension des requêtes des internautes et dans la production de visuels en haute définition. Il faudra attendre les notes de mises à jour de Midjourney pour avoir le détail.

Parmi les autres chantiers qui occupent Midjourney figurent le développement d’un site dédié et d’applications autonomes (ce qui permettrait de se détacher de Discord ?), la poursuite de la modération pour éviter des dérives avec l’IA générative, un outil pour affiner ses prompts (pour éviter des consignes qui font cinquante lignes) et plus de variations dans les alternatives à une image.

D’autres chantiers à plus long terme sont aussi mentionnés par Alie Jules, toujours en s’appuyant sur des informations attribuées à David Holz : il est question de 3D, d’animation, mais aussi d’une future API, sur laquelle des projets extérieurs pourront se greffer. C’est ce cadre fourni par OpenAI avec ses modèles de langage qui font tourner ChatGPT.

