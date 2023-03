Casque de réalité mixte, arrivée de nouvelles formes d’intelligence artificielle… Le programme de la WWDC, qui aura lieu du 5 au 9 juin, s’annonce riche. Pour la première fois depuis 2014, Apple pourrait lancer une nouvelle catégorie de produits.

Après Google le 10 mai, Apple organisera son traditionnel événement développeur du 5 au 9 juin. La conférence de la WWDC, l’endroit où Apple dévoile tous les ans les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, aura lieu comme les années précédentes le premier jour. Il s’agira une nouvelle fois d’un événement préenregistré, mais des développeurs et des étudiants seront tirés au sort pour se rendre à l’Apple Park, comme en 2022. Ils auront la possibilité de rencontrer les cadres d’Apple… et probablement de goûter à certaines nouveautés en avant-première.

À quoi faut-il s’attendre le lundi 5 juin ? Si les rumeurs sont correctes, rares sont les conférences Apple aussi importantes. Pour la première fois depuis 2014 (Apple Watch), la marque californienne pourrait se lancer sur un nouveau segment.

La réalité mixte est l’annonce la plus attendue

L’an passé déjà, certains imaginait Apple présenter un casque de réalité mixte lors de sa WWDC, mais de nombreuses sources affirmaient que la marque n’était pas prête.

En 2023, l’optimisme est plus grand. Bloomberg, The Information, The New York Times… Plusieurs sources fiables s’accordent sur le fait qu’Apple se lancera dans le grand bain le 5 juin, après de longues années de développement. La WWDC, en plus de laisser de la place à iOS 17, iPadOS17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17, ainsi qu’à d’éventuelles nouveautés matérielles (MacBook Air de 15 pouces, Mac Pro avec puce Apple Silicon…) devrait surtout être l’avènement de la réalité mixte.

L’image officielle de la WWDC 23. // Source : Apple

Que sait-on sur le casque de réalité mixte d’Apple ? On sait qu’il ressemblera à un masque de ski, que des écrans seront devant les yeux, que des caméras répliqueront la réalité, que l’on devra regarder des icônes pour les sélectionner et qu’il faudra pincer avec deux doigts pour sélectionner quelque chose. Après l’iPhone en 2007, l’iPad en 2010 et l’Apple Watch en 2014, Apple a été extrêmement frileux cette dernière décennie (si on oublie les AirPods et la transition vers les puces Apple Silicon). Le casque Reality, avec son nouveau realityOS, pourrait relancer la course à innovation chez Apple.

Pour aller plus loin Tout ce que l’on sait sur le casque de réalité mixte d’Apple

Bien sûr, il est important de rappeler que le succès est loin d’être assuré pour le casque Apple Reality. Beaucoup, y compris en interne, s’inquiéteraient de la confiance d’Apple en cette catégorie jugée trop niche. Un prix de 3 000 dollars est évoqué, ce qui laisse penser que le casque sera limité au lancement. Tout l’enjeu pour Apple est de susciter de l’excitation, si le casque est bel et bien annoncé, dans une période où le métavers de Meta n’intéresse plus personne.

Apple peut-il ignorer l’intelligence artificielle ?

Autre raison qui nous fait suspecter un événement majeur dans l’histoire récente d’Apple : la montée en puissance de ChatGPT, Microsoft Bing/Copilot, Google Bard, Midjourney et toutes les intelligences artificielles génératives ne peut pas laisser indifférent Apple, que l’on sait à la traîne avec Siri. Même sans s’attendre à la présentation d’une IA surperformante, on peut espérer qu’Apple rassure sur son savoir-faire, en intégrant de nouvelles technologies à ses systèmes d’exploitation. Siri peut-il encore être sauvé ?

Réponse le 5 juin.

