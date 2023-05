[Deal du Jour] Finies les ruptures de stock pour la console de Sony. La PlayStation 5 est maintenant disponible, avec parfois des offres intéressantes chez certains e-commercants. Aujourd’hui seulement, la boutique officielle de Carrefour sur le site de Rakuten propose une belle promotion sur l’édition Standard.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 modèle standard ?

La PlayStation 5 Standard, c’est-à-dire avec un lecteur de disques, est vendue au prix de 549 €. Aujourd’hui uniquement, mercredi 31 mai 2023, la boutique de Carrefour, sur le site de Rakuten, la propose au prix de 509 €, via le code promo RAKUTEN40 à rentrer dans le panier. La réduction de 40 € s’applique immédiatement.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 ?

La PlayStation 5 Standard est la version avec un lecteur de disques, contrairement au modèle Digital qui en est dépourvu. Son processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et ses 10 TeraFLOPs font tourner des jeux en 4K et jusqu’à 30 ou 60 FPS. Bien que le design de la console diffère radicalement des PlayStation précédentes, la nouvelle manette DualSense reprend peu ou prou le design classique des manettes de Sony. Les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques font partie des nouveautés et contribuent à davantage d’immersion. L’autonomie de la manette est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C. Notez que la coque de la console est interchangeable.

La PS5 est une console puissante, et la plupart des jeux tournent aisément en 4K à 30 ou 60 FPS, si votre téléviseur le permet. Elle se pare d’une nouvelle interface au design épuré et à l’excellente ergonomie. Les fonctionnalités communautaires et le PS+ sont mis en avant pour une console définitivement dans l’air du temps. Malheureusement, les 667 Go de stockage interne sont très vite remplis. Avec des jeux triple A qui prennent une place considérable, investir dans un SSD interne supplémentaire est souvent indispensable. Notre guide des meilleurs SSD pour la PS5 vous aidera à choisir le meilleur SSD pour votre console.

La DualSense est la grande réussite de cette PlayStation 5. // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que l’édition Standard de la PS5 vaut le coup à ce prix ?

509 euros pour l’édition Standard, c’est bien évidemment une bonne affaire. Avec les Days of Play qui arrivent le 2 juin prochain, les 40 euros économisés tombent au bon moment. Les abonnements de 12 mois au PlayStation Plus Essential, Extra et Premium/Deluxe seront proposés avec 25 % de réduction. Le PS+ est, à la manière du Xbox Game Pass, un abonnement qui vous permet de profiter d’une immense ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de la PlayStation 5

👉 Découvrez le Projet Q, la version portable de la PS5

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.