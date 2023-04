Après un long partenariat, Google et Samsung pourraient divorcer, au profit de Microsoft. L’objectif de ce changement serait d’introduire l’IA dans les appareils de la marque coréenne.

Depuis son premier smartphone Galaxy, Samsung fonctionne de paire avec Google. C’est même sur les appareils de la marque coréenne que le système d’exploitation Android est le mieux exploité, comme le prouve le Samsung Galaxy S23 Ultra. Cette expérience utilisateur se ressent particulièrement dans l’utilisation du moteur de recherche Google, qui est celui utilisé par défaut sur l’ensemble des smartphones Galaxy.

Mais cela pourrait bientôt changer. Selon des informations révélées le 16 avril par le New York Times, Samsung serait en pleine discussion avec Microsoft pour faire de Bing le moteur de recherche par défaut de ses prochains appareils. L’idée du géant technologique coréen serait d’utiliser Bing pour incorporer l’IA de ChatGPT dans ses smartphones, puisque le moteur de recherche s’appuie majoritairement dessus dans sa dernière version.

Quelle utilité pour les utilisateurs de Samsung ?

L’arrivée de Bing en tant que moteur de recherche par défaut chez Samsung serait un immense changement pour les utilisateurs, qui n’ont connu que Google. Même s’il est possible d’opter pour un autre moteur de recherche, les utilisateurs le font très rarement. Et à moins d’être réellement attaché à l’entreprise californienne, ceux qui feront face à Bing sur leur Samsung ne prendront sûrement pas la peine d’aller changer les paramètres pour retrouver le moteur de recherche Google.

De plus, les fonctionnalités qu’offre ce Bing nouvelle génération pourraient convaincre rapidement les usagers. Depuis son incorporation de ChatGPT et Dall-E, Bing est devenu un moteur de recherche d’un nouveau genre, qui met les IA au cœur de son fonctionnement. Par exemple, les utilisateurs de Samsung pourraient utiliser la fonctionnalité de « chat » pour poser des questions et recevoir des réponses de Bing, qui leur répondrait avec un langage naturel. Sur un smartphone Galaxy, Bing deviendrait donc une sorte d’assistant virtuel, qui irait encore plus loin que le Bixby de Samsung ou Siri chez Apple.

L’interface que les utilisateurs de Samsung pourraient bientôt utiliser

En plus de ChatGPT, Bing a aussi incorporé Dall-E. Cela permet de générer des images directement sur le moteur de recherche, à l’inverse d’un Midjourney, qui nécessite de passer par Discord, une application tiers. Mais au-delà de cette meilleure accessibilité, Dall-E offrirait surtout de nouvelles possibilités aux usagers si Bing prenait place sur les appareils de Samsung. Il serait par exemple aisé de générer une image en quelques secondes pour la partager à ses proches ou sur les réseaux sociaux.

Chez Google, ça tremble

C’est précisément ce qui pourrait intéresser Samsung, qui offrirait à ses clients une nouvelle façon de faire des recherches sur Internet. Depuis plus de 20 ans, Google est le numéro 1 incontesté dans le domaine. Les alternatives qui existent sont très peu utilisées. Une situation de monopole qui a conduit Google à se reposer sur ses lauriers et peu innover sur la recherche web. Un manque de progrès de plus en plus évident, qui a conduit Samsung à aller voir ce que les concurrents avaient à proposer.

Cela pourrait coûter très cher à Google. Si l’entreprise venait à perdre la priorité sur les smartphones de Samsung, qui sont les smartphones les plus vendus au monde depuis plusieurs années, elle perdrait un panel de consommateurs énorme, qui se compte par centaines de millions de personnes. Un marché énorme, que Google ne peut pas se permettre de perdre, au vu des enjeux publicitaires et économiques. La firme californienne paie d’ailleurs plus de 3 milliards de dollars à Samsung pour être le navigateur par défaut de ses appareils, ce qui témoigne de l’importance de ce partenariat.

Le risque est donc bien trop grand pour Google, qui cherche désormais à rattraper son retard dans la course à l’IA. Ainsi, l’entreprise veut même créer, à l’image de Bing, un nouveau Google propulsé par l’IA.

