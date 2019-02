L'entreprise Samsung a été créée en 1938. Elle s'est toujours appelée ainsi, et on vous explique pourquoi.

On a tous tenu un jour un téléphone Samsung dans ses mains. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la marque spécialisée dans l’électronique portait ce nom ? Nous, oui. Et on va vous l’expliquer.

La marque Samsung a été créée en 1938 par Lee Byung-Chul. À l’origine, elle n’était pas du tout spécialisée dans le domaine de l’électronique. Il s’agissait d’une entreprise de commerce, qui traitait avec des épiceries locales. La société s’est ensuite spécialisée dans le sucre, puis dans la laine. Ce n’est qu’en 1969 que son PDG en a fait la marque que nous connaissons aujourd’hui. Le premier produit électronique commercialisé était une télévision.

Des logos étoilés

En mai 2013, Samsung a publié un long article sur l’histoire de la marque. Il y explique qu’en coréen, Samsung signifie « trois étoiles ». Ce nom a été choisi par le fondateur de l’entreprise.

« Il voulait que [Samsung] devienne puissant et qu’il dure éternellement, comme des étoiles dans le ciel », est-il précisé. Mais pourquoi trois ? On peut creuser un peu plus la symbolique, car c’est probablement ce que Samsung a fait : en Coréen, apprend-on, le nombre 3 est un symbole. Il signifie ce qui est grand et puissant. On retrouve donc la symbolique exprimée par les étoiles.

Pendant des années, le logo de Samsung a été composé de 3 étoiles, avec des designs différents. Ce n’est qu’en 1993 que cela a changé, pour un logo encadré de bleu que nous connaissons encore, même si seul le lettrage reste aujourd’hui sur les smartphones et les télévisions. Les plus malins auront remarqué que la gamme Galaxy, fleuron de Samsung côté smartphone, reprend la thématique de l’espace et s’inscrit donc très exactement dans cette première recherche.

