[Deal du jour] Le 980 Pro est un SSD interne de Samsung performant, compatible avec la PlayStation 5. Il permet de booster légèrement ses performances et de réduire les temps de téléchargement et chargement. Le modèle 1 To est en ce moment en promotion sur Rue du Commerce.

C’est quoi, la promotion sur le SSD 980 Pro de Samsung ?

Le site Amazon propose une réduction sur le SSD interne 980 Pro de Samsung. Le modèle 1 To est régulièrement trouvable autour de 120 €. Il est actuellement vendu au prix de 105,40 €.

C’est quoi, ce SSD interne 1 To de Samsung ?

Le 980 Pro est un SSD interne pour PC, parfaitement adapté à la PlayStation 5. Ses performances, avec son interface PCIe 4.0, correspondent aux exigences de la console de Sony. Il offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements de vos jeux sur la console sera augmentée. Pour une utilisation avec un ordinateur, les fichiers les plus volumineux seront téléchargés et transférés légèrement plus vite. En plus des performances, le 980 Pro apporte du stockage supplémentaire.

En matière de stockage, que ce soit sur PC ou sur la console de Sony, les disques ont en effet une fâcheuse tendance à se remplir vite. Si vous désirez une plus grande capacité de stockage, la version 2 To est trouvable sur Amazon au prix de 169,22 €. Sachez aussi que cette version 1 To proposée ici ne possède pas de dissipateur thermique, utile pour éviter la surchauffe. Bien qu’il soit doté d’un algorithme, afin de gérer ses pics de température lui-même, il est possible d’en rajouter un, tel que le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 7,99 €.

Installer un SSD dans sa PS5 n’est pas très compliqué // Source : Sony

Le SSD 980 Pro de Samsung compatible avec la PS5 est-il une bonne affaire ?

À 105 €, le SSD interne 980 Pro est une très bonne affaire. Sur PC comme sur PS5, il offre une bande passante et un débit performant pour les lourdes requêtes dans le gaming. Il améliorera donc sensiblement les performances, afin de profiter de jeux plus fluides et légèrement plus beaux.

Pour la PlayStation 5, avant de procéder à l’installation de votre SSD, veillez à bien installer la dernière version à jour du firmware. Notre tutoriel vous guidera dans les étapes de l’installation.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.