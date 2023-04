Avant de racheter Twitter, Elon Musk avait multiplié les allusions à « X », qu’il imagine devenir une super-application capable de tout faire. Six mois plus tard, X commence à devenir une réalité.

« Twitter, Inc. » n’existe plus, place à « X Corp. ». Comme l’a remarqué Slate dans un article paru le 10 avril 2023, le propriétaire légal du réseau social Twitter ne s’appelle plus Twitter. Une affaire judiciaire qui oppose Twitter à une personnalité américaine d’extrême droite révèle qu’Elon Musk a renommé l’entité contrôlant Twitter en mars 2023. « X Corp. », qui appartient au fond d’investissement « X Holding Corp. » (lui-même détenu par Elon Musk), est désormais le propriétaire du réseau social Twitter, dont le nom s’efface peu à peu.

C’est quoi, X ?

Peu après la publication de l’article de Slate, Elon Musk a tweeté un énigmatique « X ». Doit-on y voir l’annonce d’un changement imminent ? Difficile d’y croire, puisque Elon Musk parle régulièrement de son projet de « super-application X », sans toutefois montrer le moindre signe d’avancement. Le fait de renommer l’entité légale Twitter en X veut tout et rien dire, car ce nom n’est pas censé être connu du grand public.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Toutefois, on peut imaginer qu’Elon Musk a toujours son projet X en tête. Choisie en hommage au nom de sa première entreprise, la lettre X pourrait bien être l’avenir de Twitter. Elon Musk rêve d’une super-application sur laquelle les gens passent encore plus de temps, notamment grâce à de nouvelles fonctions (Elon Musk pense notamment aux paiements). En octobre 2022, Elon Musk expliquait que le rachat de Twitter lui permettrait de créer X plus vite. Le fait de renommer « Twitter, Inc. » en « X Corp. » laisse penser que cette idée est toujours dans sa tête.

Twitter va-t-il changer de nom ? À terme, c’est probable. Pour l’instant, on peut imaginer que les priorités de Musk sont ailleurs. En attendant, le milliardaire s’amuse comme il peut, en retirant le « W » du logo du siège de Twitter, pour inscrire « TITTER » en grand, qui est une allusion aux seins (tits).

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !