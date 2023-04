Interrogé par un internaute sur l’absence de badges affiliés sur son profil, Elon Musk a expliqué développer un moyen d’être rattaché à plusieurs entités.

Difficile d’être passé à côté de cette information : Elon Musk mise sur un modèle payant pour rendre Twitter plus sûr (et plus rentable pour lui). Depuis plusieurs mois, Twitter commercialise un abonnement payant du nom de Twitter Blue, qui permet notamment d’obtenir un badge bleu de vérification, même s’il n’oblige pas à vérifier son identité. Commercialisé au tarif de 9,60 euros par mois, Twitter Blue est censé être le seul moyen d’obtenir le badge bleu, même si Twitter n’a pas encore retiré les badges historiques, alors qu’il prétend l’avoir fait début avril.

Il y a un autre moyen d’être vérifié sur Twitter : l’abonnement « Verification for Organizations » qui, contre la modique somme de 1 140 euros par mois, permet de certifier plusieurs comptes pour 60 euros chacun. En plus du badge bleu, il ajoute à côté du nom de l’utilisation un logo correspondant à l’entreprise qui paye. Et prochainement, il pourrait permettre à plusieurs entreprises de payer pour une même personne.

L’échange d’Elon Musk sur Twitter. // Source : Twitter

Elon Musk va-t-il vendre plusieurs badges ?

Y aura-t-il bientôt des profils avec plusieurs badges ? C’est ce que laisse supposer Elon Musk en annonçant travailler sur la multi-vérification. Dans son cas, il pourrait y avoir à côté du nom Elon Musk le logo Twitter, le logo Tesla et le logo SpaceX. Si le modèle économique n’évolue pas, alors il faudrait que les trois entreprises payent chacune 1 140 euros par mois, puis 60 euros pour le compte d’Elon Musk. Pour trois petits badges, Twitter gagnerait alors 3 600 euros. Qui a dit que l’argent facile n’existait pas ?

Ajouter plusieurs logos à un profil ouvre également la porte à d’autres possibilités. Est-il complètement impossible d’imaginer Twitter vendre des badges spéciaux lors de certains événements pour gagner de l’argent ? Rien ne l’empêche.

Dans cet exemple, le Real Madrid a payé un abonnement Organizations puis a certifié chacun de ses joueurs. Il est cependant possible que Twitter lui ait offert cette possibilité gratuitement, pour mettre en avant son service. // Source : Capture Numerama

En attendant, la conversation d’Elon Musk avec DogeDesigner, un compte qui, comme son nom l’indique, lui est plutôt partisan, lui a donné envie de se faire affilier par le compte Twitter. Elon Musk a désormais le logo de l’oiseau à côté de son nom, en attendant de pouvoir ajouter des badges supplémentaires. Il n’y a plus qu’à espérer que les logos ne deviennent pas trop nombreux.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !