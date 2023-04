TikTok regorge de filtres de « beauté », comiques ou simplement mignons. Mais, qu’en est-il des animaux ? Ils ont aussi le droit à leurs filtres, que vous pouvez parfois partager avec eux. Voici une liste non exhaustive.

Sur TikTok, tout le monde peut créer un filtre ou un effet grâce à l’outil de l’application, TikTok Effect House. On se retrouve donc avec des filtres de tout et n’importe quoi, comme ce filtre rajeunissant qui a beaucoup fait parler de lui. Il était évident que les animaux de compagnie allaient y passer ! En voici une petite sélection, qui vous amuseront plus vous que votre petit compagnon. Et, si vous avez TikTok, pensez à nous suivre aussi sur la plateforme !

Vous ignorez comment chercher un effet ? Allez dans votre appareil photo sur TikTok, en appuyant sur le petit « + » en bas, et sélectionnez le carré filtres à gauche du bouton pour enregistrer. Ici, vous trouverez une icône de loupe. En appuyant sur ce bouton, vous dénicherez tous les effets qui existent, et pourrez même en chercher d’autres.

Vous remarquerez que cet article comporte certains filtres dédiés uniquement aux chats. C’est tout simplement parce que je possède deux chats et que l’algorithme m’a surtout montré des filtres pour félins. Nous allons donc alterner un maximum entre des filtres uniquement destinés aux chats et des filtres pour tous les animaux.

Super Mario

Vous adorez la fameuse licence de Nintendo et il vous tient à cœur de partager cette passion avec votre animal de compagnie ? Heureusement, le filtre Super Mario a été créé. Il fonctionne aussi bien sur vous que sur votre animal, et si vous vous mettez à côté, vous incarnerez chacun un personnage !

It’s-a me, Mario ! // Source : Nino Barbey pour Numerama

McCat

Vous en avez assez de travailler pour payer le loyer pour vous et pour votre chat, alors que lui ne fait rien à la maison ? Envoyez-le donc travailler chez McDonald’s avec le filtre McCat.

Il a l’air ravi de travailler jusqu’à 64 ans. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Aggrieved Pet

Le filtre Aggrieved Pet permet juste de se moquer (gentiment) de votre animal, en lui donnant un gros nez et de petits yeux rapprochés. Quelquefois, il ne faut pas grand-chose dans la vie pour rire.

Heureusement qu’ils ne ressemblent pas à ça en vrai. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Cat Sorting Hat

Vous vous êtes toujours demandé dans quelle maison de Poudlard votre chat aurait été choisi ? Laissez le filtre Cat Sorting Hat vous donner la réponse !

Ce filtre fonctionne mieux que l’astrologie. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pet Swap

Encore un filtre un peu drôle, mais inutile. Vous pouvez échanger la tête de votre animal avec la vôtre grâce à Pet Swap. Ça ne sert à rien, mais ça fait rire.

Ils ont l’air de moins s’amuser que nous. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Cop Cat

« Les pattes en l’air ! » ou YMCA, ce filtre Cop Cat transforme votre chat en policier avec des lunettes de soleil et une moustache.

Young man ! // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pet Big Eyes

Tout le monde connaît cette scène de Shrek où le Chat Potté fait de grands yeux pour amadouer l’ogre, scène d’ailleurs plusieurs fois reprise dans les films le Chat Potté. Le filtre Pet Big Eyes vous permet de faire pareil avec votre animal ! Difficile de leur résister avec cet effet.

Ils nous obligeront à faire tout ce qu’ils veulent. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Rudolph Cat

Ambiance Noël pour terminer, avec un filtre Rudolph qui ajoute des cornes et un petit nez rouge à votre chat. Qui n’a jamais voulu faire des photos rigolotes de son félin déguisé pour Noël et s’est retrouvé avec les mains en lambeau parce que Pompon le Chat refusait d’entrer dans son costume… non ? Personne ?

Par contre, je ne lui confierais pas le traineau du père Noël. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !